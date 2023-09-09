快訊／藍15縣市長齊聚！　朱立倫任侯友宜競總「最重要的領導人」

▲侯友宜宴請15縣市首長。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（9）晚宴請藍營14執政縣市首長，以及無黨籍的苗栗縣長鍾東錦。侯友宜約7點半餐敘進行一半時到飯店一樓大廳接受媒體訪問，他提到，餐敘中縣市首長們做了重要的決定，大家決定敦請黨主席朱立倫「當這次全國競選中最重要的責任」；另，餐敘上也決議，雙十國慶時，這15縣市將共同舉辦升旗典禮，一起飄揚中華民國國旗。

侯友宜表示，今天特別在板橋跟朱立倫來作東，跟藍營縣市首長，以及苗栗縣鍾東錦總共15縣市長齊聚一堂，蔣萬安因為台北市有重大工安事件，他則用視訊與大家相聚，蔣萬安也特別表達，對這次總統、立委選舉，大家都會團結一致。

在餐敘上，縣市首長也決議兩件事，侯友宜提到，第一件事，他與金溥聰之前就有默契，要敦請朱立倫統籌這一次全國競選的整個選舉步調，來作為這次選舉最重要的領導人，朱立倫當場也欣然接受，表達他願意帶領國民黨以及15個縣市的選戰步驟，希望能打贏總統選舉，一起贏得最後勝利。

另外，侯友宜也說，15個縣市首長也決定，他們將在10月10日中華民國神聖的時刻，舉行升旗典禮，讓中華民國國旗在這15個縣市處處飄揚，升國旗就是對國家的致敬，一起加油，一起守護中華民國及台澎金馬的人民。