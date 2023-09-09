侯友宜宴請藍縣市長！　金溥聰、朱立倫現身「破除不合謠言」

▲侯友宜宴請國民黨執政縣市首長 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（9）晚宴請藍營執政縣市首長在板橋進行餐敘。據記者實際觀察，競辦執行長金溥聰最先抵達現場，接著到現場的則是新竹縣長楊文科，黨主席朱立倫則約6點初抵達。此次是金溥聰與朱立倫第一次與縣市首長餐敘，侯競辦將該餐敘列為公開行程，似乎也是希望能破除競辦與黨中央不合謠言。而值得注意的是，無黨籍的苗栗縣長鍾東錦也出席了餐會。

國民黨近日紛擾不斷，但在黨中央及總統參選人侯友宜的努力之下，地方派系已逐漸靠攏。近期朱立倫透露，下個月將成立全國及各縣市競總。而侯友宜今晚也宴請各縣市首長，將邀請他們擔任各縣市的競總主委及重要操盤手。

首先抵達現場的是金溥聰，楊文科接著抵達，朱立倫則依序到達，侯友宜約於6點21分抵達現場，宜蘭縣長林姿妙、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善則依序抵達，至於其他縣市首長則於飯店B2進入，未被媒體看到。台北市長蔣萬安則因大直民宅倒塌案未能前來，已向侯、朱兩人告假。

對於是否擔任侯友宜地方競總主委，謝國樑微笑表示「會呀！會呀！」；張麗善也說，「看總部怎麼安排，我們就怎麼配合」。

侯友宜今晚邀集全國14位國民黨籍執政縣市長齊聚新北市板橋餐敘，據了解，會議上朱立倫將邀請各縣市長擔任各縣市的競總主委。另，前立法院長王金平則將出任後援會總會長，負責全國各組織團體的協調整合工作。

