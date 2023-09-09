破不合謠言！朱立倫、金溥聰出席挺侯餐會　兩人頻「咬耳朵」

▲侯友宜宴請藍營縣市首長 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（9）晚與國民黨主席朱立倫、藍營縣市長餐敘，討論日後各縣市競選總部成立，選戰策略與人事規劃等。據了解，餐會現場氣氛融洽，餐敘座位更以台灣縣市分佈安排，且朱立倫及執行長金溥聰並肩而坐，兩人也在餐敘過程上不斷「咬耳朵」，直接破除不合謠言。

侯友宜在會中指出，非常榮幸能邀請藍營縣市長一同來到新北市餐敘，更感謝大家的支持與力挺，大家都是認識許久的好朋友、好戰友，彼此有一起打拼的情感，期盼繼續攜手合作，讓國民黨重返執政，中央、地方連線解決累積已久的民怨，帶給國家和平與繁榮。

侯友宜也提到，民進黨執政下，不斷帶頭遺忘中華民國，甚至企圖抹滅，今年國慶日的主視覺，不但看不見國家的名字—「中華民國」，展示給國際的英文名稱，更變成「TAIWAN NATIONAL DAY」，翻譯成中文為「台灣國慶日」，絲毫不見中華民國的痕跡。因此，他與14位縣市首長、將邀請民眾在國慶日當天，一起升國旗，讓國旗旗海再度飄揚，宣示「我愛中華民國，2024一起升國旗」。

據了解，餐敘座位以台灣縣市分佈安排，侯友宜及朱立倫、金溥聰對坐，而朱立倫及金溥聰並肩而坐，兩人也在餐敘上也不斷「咬耳朵」，直接破除不合謠言，且整場餐敘氣氛融洽，展現藍營團結氣勢。

今日餐敘與會的縣市長，包括基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣長林姿妙、連江縣長王忠銘。台北市長蔣萬安因公務無法出席，侯友宜特別與現場貴賓，一起與蔣視訊通話，讓全體藍營首長同框相會，大家也一起幫蔣加油打氣。