南消因應強降雨啟動超前部署防汛整備　籲市民做好防汛措施

▲台南市消防局第六救災救護大隊預先整備救災裝備器材，啟動易淹水潛勢地區超前部署。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近日台南市因強降雨造成許多地區積水，台南市消防局第六救災救護大隊預先整備救災裝備器材，聯繫低窪地區保全戶避難弱者，並規劃義消、民間團體支援聯繫作業，啟動易淹水潛勢地區超前部署。

台南市消防局第六救災救護大隊於9日針對轄內淹水潛勢地區進行超前部署，預置人力、車輛、船艇，掌握動態訊息，當有災害發生之虞時，即以迅速、專業的態度，將人力、車輛、船艇集結至易淹水地區超前部署點，立即啟動應變機制，提前協助易淹水地區民眾及保全戶進行疏散撤離，以降低民眾生命威脅及財產損失。

第六大隊大隊長邱淵明表示，針對淹水潛勢區域保全戶持續關注，亦與社會局接洽合作針對居家行動不便、長期臥床及身心障礙之避難弱者列冊，當水災發生時，能第一時間瞭解該區域的疏散需求，提前規劃及安排合適的處置及應變作為。

消防局長李明峯表示，防汛期預先進行超前部署，同時結合義消及民間團體人力裝備，加強團隊間的聯繫、提升作戰團隊默契，以達到快速集結、迅速投入災害搶救，以期達到確保民眾生命安全、減少財產損害的目標。

台南市長黃偉哲表示，據中央氣象局預報，近日台南多處地區都有大雨，已要求市府團隊提高警覺，作好整備措施，嚴防突發性致災降雨，沿海低窪地區並應慎防大潮。