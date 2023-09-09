　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南消因應強降雨啟動超前部署防汛整備　籲市民做好防汛措施

▲台南市消防局第六救災救護大隊預先整備救災裝備器材，啟動易淹水潛勢地區超前部署。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六救災救護大隊預先整備救災裝備器材，啟動易淹水潛勢地區超前部署。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近日台南市因強降雨造成許多地區積水，台南市消防局第六救災救護大隊預先整備救災裝備器材，聯繫低窪地區保全戶避難弱者，並規劃義消、民間團體支援聯繫作業，啟動易淹水潛勢地區超前部署。

▲台南市消防局第六救災救護大隊預先整備救災裝備器材，啟動易淹水潛勢地區超前部署。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第六救災救護大隊於9日針對轄內淹水潛勢地區進行超前部署，預置人力、車輛、船艇，掌握動態訊息，當有災害發生之虞時，即以迅速、專業的態度，將人力、車輛、船艇集結至易淹水地區超前部署點，立即啟動應變機制，提前協助易淹水地區民眾及保全戶進行疏散撤離，以降低民眾生命威脅及財產損失。

第六大隊大隊長邱淵明表示，針對淹水潛勢區域保全戶持續關注，亦與社會局接洽合作針對居家行動不便、長期臥床及身心障礙之避難弱者列冊，當水災發生時，能第一時間瞭解該區域的疏散需求，提前規劃及安排合適的處置及應變作為。

▲台南市消防局第六救災救護大隊預先整備救災裝備器材，啟動易淹水潛勢地區超前部署。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，防汛期預先進行超前部署，同時結合義消及民間團體人力裝備，加強團隊間的聯繫、提升作戰團隊默契，以達到快速集結、迅速投入災害搶救，以期達到確保民眾生命安全、減少財產損害的目標。

▲台南市消防局第六救災救護大隊預先整備救災裝備器材，啟動易淹水潛勢地區超前部署。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，據中央氣象局預報，近日台南多處地區都有大雨，已要求市府團隊提高警覺，作好整備措施，嚴防突發性致災降雨，沿海低窪地區並應慎防大潮。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／國家警報響了！　大雷雨強襲2地
元元「只有穿丁字褲」！　養眼畫面羞曝
受害者冷問：打我打最兇，對吧？　《黑暗》女星認罪
專家示警：台北「這區」地質也軟爛要當心
快訊／維修員觸電「掛8m高塔上」　傷重死亡
赴日必買「1保健食品」！　他不解：長輩第一天就衝
快訊／高雄大雨！4人摔進排水溝　1男被沖700m遠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

斗六警宣導團前進校園　大小學童熱情參與...搶坐警用機車

天候影響！屏東空中遊覽9／10班次也宣布取消

南消因應強降雨啟動超前部署防汛整備　籲市民做好防汛措施

雲西最美明珠「成龍溼地」　獲美國繆思大獎雙項金獎肯定

新北瘖啞男深夜駕車山區拋錨　衝警所「手機打字求助」

基隆海科館千人健走登場　謝國樑：多運動身體更健康

基隆Podcast暢談日治80年老宅冰店　展現新舊交織夏日特色風情

傳愛40年！二林天人宮捐百萬現金與普渡物　資助雲林家扶

雲林企業出錢出力集暖送愛　雲科工廠協會捐230萬消防救災車

基隆信賴台灣運輸業後援會成立　500成員將賴清德「運」進總統府

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

貓趴窗看鳥？他靠近嚇壞　「巨鷹」站陽台歪頭對望

李多慧遇蟑螂起飛突襲！　應援中表情驚恐嚇壞逃走

斗六警宣導團前進校園　大小學童熱情參與...搶坐警用機車

天候影響！屏東空中遊覽9／10班次也宣布取消

南消因應強降雨啟動超前部署防汛整備　籲市民做好防汛措施

雲西最美明珠「成龍溼地」　獲美國繆思大獎雙項金獎肯定

新北瘖啞男深夜駕車山區拋錨　衝警所「手機打字求助」

基隆海科館千人健走登場　謝國樑：多運動身體更健康

基隆Podcast暢談日治80年老宅冰店　展現新舊交織夏日特色風情

傳愛40年！二林天人宮捐百萬現金與普渡物　資助雲林家扶

雲林企業出錢出力集暖送愛　雲科工廠協會捐230萬消防救災車

基隆信賴台灣運輸業後援會成立　500成員將賴清德「運」進總統府

想要更省電？定期洗濾網　冷氣年省10％用電

道明僑校下周一恢復上課　裝設傾度盤每天即時監測

柔道教練狂摔數十次！「袈裟」壓制害死7歲童　法官判他要賠這金額

快訊／國家警報響了！大雷雨強襲2地　警戒暴雨2小時

台灣明年不管誰勝選？　 宋楚瑜籲：穩重且務實的處理兩岸關係

蘇有朋現身台實境節目！　爆「女子宿舍」初體驗

統神現身PCS決賽！高舉「拍照50元」粉絲猛掏錢　白髮老粉暴動

林采緹出國玩「胸部被要求遮起來」！現場照曝光：也不能穿短褲

血痕長2km！日男深夜離奇「連遭3車追撞」慘死　2駕駛全肇逃

台灣草食男變多了？他嘆「都不主動追女生」...網曝1關鍵

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

地方熱門新聞

新竹縣府展鐵腕！湖口違建超商斷水斷電

桃科9日舉辦再生燃料發電廠　進駐說明

花蓮接駁好好玩　6條試辦路線成果轉運站展出

苦練四年！　萬能科大生李俊誠取得「漆作裝潢」國手

農民扛30KG高麗菜踩絕壁運下山維生計

台灣地方創生年會　台日團隊500人齊聚新北

男躲警察躺土地公廟花台旁 一雙腳露餡

桃園青創團隊　榮獲2023台灣地域振興新秀獎

台南職場大小事傳授預防骨質鬆

台南永康工廠火警「3樓濃煙猛竄」

86.4%支持楊文科推「智慧交控」

關懷新世代學子　開南請果東法師分享佛法

南消因應強降雨啟動超前部署防汛整備

新北市科技執法佈局領先速揪噪音

更多熱門

相關新聞

黃偉哲巷要求加強防汛整備加速封堵雙春保安林破口

黃偉哲巷要求加強防汛整備加速封堵雙春保安林破口

為因應蘇拉颱風逼近，台南市長黃偉哲28日下午邀集市府防救災相關單位召開「蘇拉颱風防颱整備會議」，會中指示抽水站、抽水機及水門功能要正常、雙春保安林破口要加速封堵，以因應大潮及潮浪。

中共政治局常委會：抗洪救災取得重大成果

中共政治局常委會：抗洪救災取得重大成果

北京河北下破紀錄暴雨　陸急撥4.6億救災

北京河北下破紀錄暴雨　陸急撥4.6億救災

持續豪雨！第五河川局與縣市府聯防把關

持續豪雨！第五河川局與縣市府聯防把關

梅雨鋒面豪雨不斷　第四河川局加強區域聯防

梅雨鋒面豪雨不斷　第四河川局加強區域聯防

關鍵字：

南消強降雨防汛

讀者迴響

熱門新聞

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

運動網紅爆「其實是飯局伴遊妹」

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

壞消息！建案基地塌「已購客無法退貨」　建商最高還可沒收15%

辣妹老闆娘發麵包遭質疑想紅　店家回應了

快訊／周杰倫驚傳開唱受傷　嘔吐摔倒

即／高嘉瑜爆「基泰碧湖」旁也出現傾斜　現場照曝

大直街42年老公寓「住9個月倒了」　網：房貸繼續繳

包小柏女兒骨灰隨身帶

基泰大直搞垮公寓！網紅崴爺認買了退休宅

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

更多

最夯影音

更多
大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響
大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面