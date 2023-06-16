鋒面持續帶來強降雨威脅　第五河川局與縣市府聯防把關

▲第五河川局因應梅雨汛期，預先將滯洪池預先放至低水位。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央氣象局預報滯留鋒面連日挾帶強降雨影響雲嘉南地區，第五河川局除於12日即聯繫轄區縣市政府加強防汛整備、注意沿海低窪地區狀況，並預先將滯洪池放至最低水位，完成抽水機、油料補給、功能確認及易淹水防汛熱點應變措施等事項，與雲嘉縣市府共同攜手整備丶共同防災。

連日來雲嘉地區間歇性降雨不斷，面對鋒面降雨量第五河川局應變小組持續全天候online監控水情，以利及時應變，確保各項防洪措施在必要時刻發揮防災功能，同時積極加強防汛整備作為，針對重點防汛項目含抽水站、破堤施工、防汛缺口及在建工程，亦積極辦理查核及督導作業。

▲第五河川局汛期與地方聯合防災，人員於防潮閘門檢查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

五河局指出，因轄區內沿海多為地層下陷地區，此波滯留鋒面適逢農曆大潮容易造成淹水災情，五河局除了於轄區易淹水地區設置淹水感測器及預布移動式抽水機，另加強水門啟閉操作，密切監控各地積、淹水情形，以利及時因應，降低居民生活不便。

五河局表示，防災減災人人有責，將攜手縣市政府加強防汛整備，嚴加把關各項防災措施，也特別呼籲民眾隨時注意水情資訊，清理自家陽台洩水管與住家附近溝渠，並隨時透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）及行動水情APP(智慧型手機)等防災避災工具，即時掌握相關訊息，有效減少受災損失。

▲第五河川局人員與公路總局人員於嘉義軍輝橋破堤施工查核。（圖／記者蔡佩旻翻攝）