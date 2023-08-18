中共政治局常委會：防汛抗洪救災「取得重大階段性成果」

▲河北涿州洪災。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共政治局常委會17日召開會議，研究部署防汛抗洪救災和災後恢復重建工作。會議強調，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，「防汛抗洪救災鬥爭取得重大階段性成果。」

會議由中共總書記習近平主持，根據新華社報導，會議指出，「七下八上」是防汛關鍵期，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各級黨委和政府加強組織領導、嚴格落實責任，國家防總、各有關部門和單位履職盡責、通力協作，國家綜合性消防救援隊伍衝鋒在前，解放軍、武警部隊緊急馳援，中央企業和社會力量勇挑重擔，廣大人民群眾風雨同舟，共同構築起防汛救災、守護家園的堅固防線，「防汛抗洪救災鬥爭取得重大階段性成果。」

會議強調，當前仍處於主汛期，全國多地暴雨、洪澇、颱風等災害仍然高發，一些流域仍存在洪澇災害風險，華北、東北部分山區土壤含水量已經飽和，山洪地質災害風險高，依然不能有絲毫放鬆。個別地區旱情露頭並發展，同樣不可掉以輕心，「各有關地區、部門和單位要始終繃緊防汛救災這根弦，始終把人民生命財產安全放在第一位，以『時時放心不下』的責任感，慎終如始做好防汛抗洪救災各項工作。」

會議指出，要果斷轉移避險，「寧可十防九空，不可萬一失防」，關鍵時候果斷撤離轉移危險地帶群眾，進一步細化人員轉移避險預案，確保應轉盡轉、應轉早轉。

會議提到，要用好救災資金，加快恢復重建，抓緊搶修交通、通訊、電力等受損基礎設施，抓緊修復災毀農田和農業設施，加大農資供應保障力度，加強對農民的農技指導，組織農民積極補種補救，做好農業防災減災工作，最大程度減少農業損失，保障國家糧食安全。要加快推進學校、醫院、養老院等公共設施恢復重建，保證受災學生都能按時開學返校。

會議強調，要加快完善流域特別是北方地區主要江河流域防洪工程體系，強化蓄滯洪區安全建設和運行管理，整體提升防禦能力。要加強城市防洪排澇能力規劃和建設，更新提升城市排水管網等基礎設施運行能力，與河道排澇工程有效銜接，保障城市骨幹排水通道暢通。