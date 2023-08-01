北京河北下破紀錄暴雨　陸急撥4.6億救災





▲北京中南部、天津、河北等地部分地區，持續極端強降雨。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

北京中南部、天津、河北等地部分地區，持續極端強降雨，累計降雨量已經超過100毫米，多個國家氣象觀測站日降水量突破歷史極值，其中河北局地甚至接近1000毫米雨量，兩天下完了接近兩年的雨。8月1日，大陸財政部、應急管理部緊急預撥1.1億元人民幣（約新台幣4.67億元）中央自然災害救災資金，支持三省、市做好防汛救災工作。

實況監測顯示，29日8時至31日早上8時，北京中南部、天津、河北中南部和東北部、山西東部、山東中部和西南部、河南北部等地的累計降雨量普遍超過100毫米，河北石家莊、邢台、邯鄲局地累計雨量甚至超過600毫米。

其中，河北臨城趙莊梁家莊為京津冀這輪降雨過程最強站點，48小時累計降雨量達到了驚人的994.6毫米，而當地常年的年平均降水量只有526毫米左右，這輪降雨幾乎頂得上當地2年的雨量了，足見降雨極端性之強。

針對近期京津冀地區暴雨洪澇災害，8月1日，大陸財政部、應急管理部緊急預撥1.1億元人民幣中央自然災害救災資金，支持三省、市做好防汛救災工作，由地方統籌用於應急搶險救援和受災群眾救助，重點做好搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置、開展次生災害隱患排查和應急整治、倒損民房修復等工作。

大陸財政部要求三省、市省級財政部門及時下撥中央財政補助資金，切實加強資金監管，充分發揮資金效益，把保障人民群眾生命財產安全放在第一位，最大限度減少人員傷亡和財產損失。

此外，北京自7月29日開始連續強降雨，截至8月1日6時，此輪強降雨已經造成11人遇難，其中2人在搶險救災中因公殉職；另有27人失聯，其中4人因搶險救災失聯。

對於北京洪災，大陸國家主席習近平指示，各地要全力搜救失聯、被困人員，做好受傷人員救治和遇難者家屬安撫工作，盡最大限度減少人員傷亡。要妥善安置受災群眾，抓緊修復交通、通訊、電力等受損基礎設施，盡快恢復正常生產生活秩序。

習近平強調，當前正值防汛關鍵期，各地區和有關部門務必高度重視、壓實責任，強化監測預報預警，加強巡查值守，緊盯防汛重點部位，落實落細各項防汛措施，全力保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。