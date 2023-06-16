持續豪雨！　第四河川局加強區域聯防...提醒民眾水溝清淤

▲第四河川局人員進行移動式抽水機預佈檢查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／彰化報導

中央氣象局預估受梅雨鋒面滯留台灣及西南氣流影響，全台天氣極不穩定至週日，期間易有旺短延時強降雨、局部大雨或豪雨發生，尤其今（16）日與明天鋒面北移對第四河川局轄區影響較大，預估南投山區及彰化平原皆會出現明顯降雨，需注意彰化平原滿潮時對於沿海排水之影響。

經濟部水利署副署長曹華平於日前召開全署防汛整備視訊會議，指示各局需即時掌握轄區降雨、水文變化等防災資訊，並提早做好各項防汛整備與因應可能之狀況及應變，並強化與地方政府之防汛合作與支援，以確保河防安全。

▲全署防汛整備視訊會議，副署長曹華平指示各局需即時掌握轄區降雨、水文變化等防災資訊，以確保河防安全。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第四河川局除了12日即完成與彰化縣政府橫向聯繫，做足各項防汛準備面對此波梅雨鋒面來襲外，13日前再次完成抽水站、移動式抽水機功能檢測、代操作廠商待命進駐等工作，且亦將隨時提供縣府相關支援協助，及針對本局轄區高風險地區，將依最新水情研判資訊於必要時提前進駐開口合約因應，以確保河防安全。

局長李友平表示，第四河川局除於4月底完成濁水溪各防汛熱點之河道整理、堤前高灘地陪厚及大塊石保護等措施，及與彰化縣政府完成在建工程整備、移動式抽水機預佈檢查、抽水站功能測試及大城、鹿港與員林等防汛熱點之防災應變措施，並請縣府先行將萬興及第四放水路滯洪池降低水位預留滯洪空間。

四河局再次提醒民眾，於汛期間應加強家門前水溝清淤與溝蓋阻塞物清除，以利社區排水，並請善加利用水利署水情App、防災資訊服務網、濁水溪流域水情中心網站及免付費電話0800-200-699等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息，以減少生命財產損失。

▲第四河川局人員進行抽水站功能測試。（圖／記者蔡佩旻翻攝）