侯友宜推政策喊基本薪資33k　他嘆越來越像韓國瑜：一直開芭樂票

▲國民黨總統參選人侯友宜召開「侯友宜來改變- 顧青年、挺加薪、抗通膨」記者會。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

民黨總統參選人侯友宜今（8日）提出青年低薪政策，喊話當選後將逐步調高基本薪資至3萬3千元、鼓勵上市櫃公司提撥稅後盈餘為員工加薪以及徵收富人稅。對此，民進黨立委許智傑表示，侯友宜愈來愈像韓國瑜，很喜歡畫大餅吹牛皮，一直開芭樂票，恐怕最後通通都只是狼來了，一場遊戲一場夢吧。

侯友宜主張，擴大鼓勵上市櫃公司為員工加薪，若公司提撥稅後盈餘為員工加薪比例超過百分之一，超過的部分，扣抵當年營利所得額，可提高至150%。且要放寬現行中小企業加薪扣抵，額度由130%提高到200%；針對30歲以下年輕人加薪部分，額度由150%提高到220%。三、逐步調高基本工資，以提升至3萬3千元為目標。

對於侯友宜政見，許智傑表示，侯友宜愈來愈像韓國瑜，很喜歡畫大餅吹牛皮，基本工資要調3萬3、觀光客要1800萬、全台65歲以上健保費要補助等，財源哪裡來？配套規劃如何？是否要加稅？他一直開芭樂票，恐怕最後通通都只是狼來了，一場遊戲一場夢吧。

對於基本工資許智傑指出，基本工資經過蔡政府7年來的努力連年上漲，從2萬出頭，到明年27470，增加37%，已明顯成長許多，而時新的基本工資從120到明年183元漲幅52%，未來會繼續努力，在勞資間找到平衡點，給予勞工更多的照顧。