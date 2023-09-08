民調／侯友宜、柯文哲黃金交叉「差距拉大」　郭台銘首度不到一成

▲賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘 。（合成圖／記者黃克翔、許靖騏、徐文彬攝、郭台銘辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

美麗島電子報持續進行總統大選滾動式民調，8日公布最新民調，在三腳督部分，民進黨參選人賴清德38.8％、國民黨侯友宜21％、民眾黨柯文哲18.4％，若選戰呈現四腳督局勢，則賴清德38.3%、侯友宜19.9%、柯文哲15.6%、鴻海創辦人郭台銘9.4%。

根據美麗島電子報公布第34波追蹤民調，三腳督部分，賴清德38.8％、較上次調查上升2個百分點，侯友宜21％、上升1.4個百分點，民眾黨柯文哲18.4％、上升0.9個百分點，自上波民調侯柯兩人黃金交叉後，民調差距再次拉大。

若選戰呈現四腳督局勢，則民調顯示，賴清德38.3%、侯友宜19.9%、柯文哲15.6%、郭台銘9.4%，郭較上次調查下降1.9個百分點。

此次民調委託單位為美麗島電子報。由戴立安調查規劃，問卷設計與分析。委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查範圍包含全國22個縣市。對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

調查期程：自2023年7月17日至2024年1月12日，2023年期間以連續3日為1波調查的追蹤民調（tracking poll, rolling 3-day sample），2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。本次調查時間2023年9月5日至7日為追蹤民調第34波。

抽樣設計：抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」樣本規模：2023年期間以連續3日為1波調查，單日完訪400人，每波至少完訪1200人，2024年期間以連續2日為1波，單日完訪500人，每波至少完訪1000人。本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。