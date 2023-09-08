視察大直災戶因直播燦笑挨轟　王鴻薇：塔綠班一貫手法看圖做文章

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

基泰建設位在台北市中山區大直街的「基泰大直」新建工程，因施工出包，昨晚釀周邊民宅傾斜坍陷，疏散至少197戶、367人，該選區的國民黨立委王鴻薇到場視察並做直播，但有人不滿王在直播中燦笑，民進黨前青年部主任吳濬彥就批「可恥不可恥？」對此，王鴻薇今（8日）表示，直播是跟大家報告現場狀況及安置狀況等，但這些綠營側翼截圖來看圖做文章，她覺得是「塔綠班」一貫的手法。

大直街昨晚發生民宅傾斜坍陷後，王鴻薇與團隊人員到場視察，並做直播，但有人對於王在直播中燦笑感到不滿。吳濬彥表示，王趕到大直基泰建設新建案導致意外的現場，笑嘻嘻地開直播在意自己的帽子歪不歪，作為選區立委，出事了才到現場笑嘻嘻開直播，可恥不可恥？

對此，王鴻薇8日下午受訪表示，綠營側翼非常辛苦，昨天她在現場待到凌晨一時，當時還有很多人關心現場狀況，所以她做直播。如果大家看全部直播，事實上她是跟大家報告現場狀況及安置狀況、後續市府對一些安置戶未來會有怎樣的進一步訊息，可是這些側翼截圖來看圖做文章，她覺得是「塔綠班」一貫的手法。

對於被說是擔心居民，還是基泰建設，王鴻薇說， 如果她昨晚沒到現場，是不是大家又說她包庇基泰建設？綠營從昨晚攻擊，等於是衝著她來，是跟她這段時間強力監督有關，而對她來說，她應該在第一時間到現場關心。當時她除到坍塌現場外，也慰問了相關住戶，發現住戶確實有很多問題想解決，這是她做民代應該要做的事情。

由於王鴻薇被挖出收受2次基泰建設的政治獻金，媒體詢問王是否曾跟該建商的人員接觸過。王鴻薇回應，基泰建設的董事長跟總經理，她都不認識。她了查一下，是有一位媒體前輩去做生意，確實在她上一次議員選舉跟立委補選時，有政治捐獻，而這2筆政治獻金就是來自該位已從商的媒體前輩，並以基泰建設為名來捐獻。

媒體追問，被民進黨立委說監督全台灣，且是接替蔣萬安擔任該選區立委，難道8個月來沒有人跟妳講這件事？是哪裡沒有溝通好？王鴻薇說，大直地區發生這事情，她詢問服務團隊，確實沒有接到議員或選民跟她陳情，這代表她努力空間還很多，這段期間還要更勤走基層、聽選民的聲音。她很遺憾昨天到現場，才知道選民這幾個月間有這樣的困擾，對民代來說，該繼續努力。