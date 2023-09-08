鄭文燦批「選舉動作、製造話題」　侯友宜競辦：瞎挺論文案才是經典之作

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

超思公司的購蛋爭議引起各界關注，國民黨總統參選人侯友宜日前提出四大疑點，並喊話農業部若要提告，請對侯友宜也提告；但政院副院長鄭文燦批，「侯友宜必須為他這句話負起責任」，這是選舉動作、想製造話題。對此，侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢回應表示，真正該負責任的是惹出如此黑幕重重的民進黨政府，而鄭文燦去年對林智堅論文抄襲案一路瞎挺，挺到自己的論文也被認定是抄襲，才可謂選舉動作的經典之作。

超思進口蛋爭議連環爆，農業部長陳吉仲對國民黨台北市議員徐巧芯、前藍委邱毅提告。侯友宜日前聲援，批農業部「也請對我提告」。鄭文燦則回，若經過司法審理攤在陽光下，藍小雞告陳吉仲貪汙、圖利不成立，「侯友宜必須為他這句話負起責任」。這是選舉動作、想製造話題，但成熟的民主社會，凡事要有證據。

侯友宜競辦表示，超思進口蛋爭議眾多，包括貿易商資格背景、進口價格、採購金額與利潤，民進黨政府心虛解釋不清，今日更有媒體指出超思另有高達1億3千萬元價差的疑雲。而民進黨政府卻只能藉由提告欲製造寒蟬效應，侯友宜日前在臉書提出四大疑點，並表示「超思進口蛋爭議真是不實指控嗎？如果是，也請農業部對我提告！」就是希望政府負起責任，回應人民的質疑及在野黨的監督，而不是只會動輒提告。

侯友宜競辦表示，身為副院長的鄭文燦，對於行政院下的農業部發生如此重大的弊病與爭議，已難辭其咎。鄭文燦不敢或不願意直球對決，只會躲在媒體專訪當中，大噴政治口水，還誣指侯友宜是選舉動作，根本毫無反省能力。

吳亮賢指出，民進黨去年選舉期間，全黨力挺林智堅論文抄襲案，最後集體翻車，而從頭到尾力挺林智堅的鄭文燦，自己的論文竟然也被認定是抄襲，這才是最荒謬又諷刺的選舉動作。更荒唐的是，鄭文燦選後還高升行政院副院長，怎麼還有臉對著侯友宜談責任呢?



