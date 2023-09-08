基泰工程「很安全」沒列管？　羅智強指北市法規：過度依賴建方的認定

▲私立道明外僑學校操場、圍牆裂出大縫。（圖／攝影中心攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

昨（7日）晚間基泰建設在台北市大直街94巷巷弄的住宅建案發生塌陷意外，導致鄰近住宅發生大規模下陷，一旁的私立道明外僑學校也出現外牆傾斜，以及運動場大面積裂痕，直至目前為止，撤離的居民人數已來到367人，而學校也宣布在安全考量下，預防性停課一天。對此，國民黨立委參選人羅智強今（8日）在臉書表示，當時的建方、監造方、承造人，打包票「工程很安全」，台北市政府也就依法不予列管，並認為北市府法規「過度依賴建方的認定」，於是有了今天的結果。

羅智強表示，基泰是禍首，但市府責無旁貸，並喊話蔣萬安，「要硬起來」。羅智強說，基泰在大直的建案因不當施工，造成周邊民宅倒塌下陷，基泰建設承認是營造廠施工不慎，造成鄰房損壞。因此，羅認為，除了建商要負最終的責任，也要嚴正呼籲台北市政府，先把「照顧受災戶的擔子挑起來」。

羅智強提到，雖然台北市社會局已在蔣萬安的指示下，發放每戶6000元的慰問金，但這遠遠不夠安置受災戶，政府應先行補償受災戶的安置、重建費用，再向建商「代位求償」，不要讓曠日費時的訴訟程序，去折磨台北市的受災民眾。

羅智強點出，造成事故的建案，之前已經影響到周邊建築，受損住戶曾向台北市政府申請「協調損鄰疑義事件」，而根據《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》第6條，都發局受理申請後，應通知「建方」會同「監造方」依下列兩項規定辦理；第一是建方於接獲通知日起14日內，勘查建築工程施工有無危害鄰房公共安全，並製作初步安全認定書；第二是建方於接獲通知日起30日內，勘查鄰房是否屬施工損害，並製作損害責任歸屬初步認定書。前項初步安全認定書及損害責任歸屬初步認定書，應經「監造方」及「承造人之專任工程人員」簽章後，送都發局備查。

羅智強表示，但也因當時的建方、監造方、承造人，打包票表示「工程很安全」，台北市府也就依法不予列管，於是有了今天的結果。

羅智強認為，台北市政府現行法規，把「損鄰事件視為私權」處理，「過度依賴建方的認定」，如果受損疑義戶有不同意見，必須「自行負擔費用並委由鑑定機構辦理責任歸屬鑑定」，這對沒有營造背景的一般市民來說，有太高的障礙，這樣的法規，北市府也當檢討。

羅智強還提到，依照刑法193條，「承攬工程人或監工人於營造或拆卸建築物時，違背建築術成規，致生公共危險者，處3年以下有期徒刑、拘役或9萬元以下罰金；他說，基泰建設有無「違背建築術成規，致生公共危險者」，檢方也該啟動司法調查，同時，他還喊話北市府要硬起來，之前市府的「安全背書」，有無行政違失？這些都應該要給台北市民清楚的交代。