王鴻薇疑「收政治獻金不敢認」　王閔生反擊：想淡化監督不周事實

▲台北市議員王閔生。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

建商「基泰建設」因施工出包，導致台北市中山區大直街發生民宅傾斜意外。事發後，民進黨爆料，國民黨立委王鴻薇曾收基泰建設30萬元政治獻金，王鴻薇則質疑「議員簡舒培、王閔生收政治獻金，民進黨不敢認嗎？」對此，王閔生回應，無論藍綠或立場如何，政治獻金都能攤在陽光下檢視，很遺憾王鴻薇面對選區的重大公安事件，仍不忘轉移焦點、試圖淡化監督不周的事實。

對於王鴻薇在臉書發文質疑「民進黨議員也收基泰建設政治獻金，民進黨不敢認嗎？」王閔生認為，這樣的說法明顯在轉移焦點，因為政治獻金是公開資訊，沒有敢不敢認的問題，重點在於自身選區發生重大公安事件，過程中王鴻薇有沒有善盡職責、協助住戶解決問題？

王閔生表示，根據監察院政治獻金公開查閱平台，基泰建設於111年首次進行政治獻金捐獻，去年他競選議員連任，是首次收到基泰建設政治獻金捐獻，當時都有依法公開申報，民眾可以網路平台查閱，資訊都是公開透明，何來不認的問題？看到王鴻薇在自身選區發生重大公安事件的當下，仍想操作輿論、轉移大家關注的焦點，他深感遺憾。

王閔生指出，他連任三屆議員，為民眾處理了非常多的鄰損案件，每次都確實要求建商、室內裝修業者須善盡修復的責任，確保鄰損建物的結構安全，並保證陳情方的生活品質。此外，之前他也曾在議會質詢時，要求台北市建管處就「信義天坑」一案，將地下室開挖的項目，一併列入後續抽查範圍，同時要求市府精進公共工程鄰損案件處理程序，減少鄰損通報漏案的狀況。

王閔生說，政治獻金一事，無論藍綠或立場如何，都能攤在陽光下檢視。他很遺憾，王鴻薇面對選區的重大公安事件，仍不忘轉移焦點、試圖淡化監督不周的事實，他質疑，「究竟擔任民意代表王鴻薇，有沒有收到住戶的陳情？有沒有協助住戶? 有沒有替住戶發聲？有沒有去檢討台北市政府？身為民意代表的王鴻薇都沒有責任嗎？」

王閔生強調，住戶從動工那刻，長達8個月向市府陳情，卻換來一張「無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」的公文，這件案子，無論市府、建商及營造廠都難辭其咎，後續他也會持續追蹤、跨區監督。