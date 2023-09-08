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社會 社會焦點 保障人權

基泰建設挨告公共危險　王世堅控：都發局建管處「共同預謀殺人」

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

台北市中山區大直街7日晚間發生民宅接連塌陷、傾斜事件，疑與隔壁新建案「基泰大直」開挖不慎有關，369名住戶連夜遭緊急撤離疏散，台北市議員王世堅8日下午到台北地檢署，按鈴告發基泰建設涉嫌公共危險罪，王世堅更直指，台北市都發局、建管處接獲民眾陳情後，竟然用白紙黑字的公文，為基泰建設擔保，稱民宅龜裂、滲水等情形，於施工無關，等於是共同預謀殺人。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員王世堅指控，市府都發局和建管處等於是和基泰建設共同預謀殺人。（圖／記者劉昌松攝）

王世堅表示，台北沒有發生戰爭，竟然成為台灣的烏克蘭，半年多來，議會多名議員早就發現這處工地的問題，不只是基泰建設草菅人命，都發局和建管處也是共同預謀殺人。王世堅指出，同僚議員陳怡君7日上午才去會勘，晚上就發生這種事情，希望檢察官能徹底調查，基泰建設在全台北的建案安全以及相關局處責任。

據了解，大直街94巷1弄住戶早在8個月前，發現房屋有龜裂情形，向市府陳情後，卻被認定沒有安全疑慮，但在7日晚間8點左右，該處民宅開始傳出擠壓聲，約11點的時候，1棟樓房傳出巨響，1樓外牆變形，警消獲報到場疏散民眾，該棟大在深夜就直接電梯式下沉，1樓變成地下室。

市府連夜設置前進指揮站，但緊鄰的樓房接連出現傾斜，累計已影響7棟，預防性撤離197戶，約有369名住戶安置在9間旅館，附近的私立道明外僑學校的操場跟圍牆也都裂出大縫，雖然學校建築物目前沒受影響，基於安全考量停課一天，市府已出動大型機具，開始對工地進行灌水灌漿，避免災害持續擴大。

▲▼大直工地塌陷。（圖／記者湯興漢攝）

▲基泰建設在大直新建案一開挖不慎，導致附近民宅塌陷，1樓下沉變成地下室。（圖／記者湯興漢攝）

王世堅中午抵達現場後表示，都發局居然還說非屬施工造成，基泰建設在市府掩護下，居然敢這樣說，難道是烏克蘭戰爭影響到數萬公里外的台北大直嗎？還是颱風路過有影響嗎？莫名其妙！荒唐！根本就是100％人禍，除了基泰建設跟監造工程師，台北市政府、都發局、建管處也要負責。

但王世堅按鈴申告時，因為沒帶身分證，檢方無法受理他的申請，已請他事後補遞訴狀。

基泰建設8日發布聲明，表示公司就相關責任絕對不推卸，會對受損戶盡最大慰問、關懷與協助安置。為維護公共安全，基泰建設表示，公司已第一時間要求停工，並在協力廠商協助下，進行全晚灌漿穩定工地。

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