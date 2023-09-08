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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要建商工程全部停工　游淑慧曝過往陳情經驗喊：感受很不好

▲▼國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會，游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

建商「基泰建設」因施工出包，導致台北市中山區大直街發生民宅傾斜意外。台北市議員游淑慧8日爆料，從她在市府的經驗，以及去年的一個陳情案來看，對「基泰建設」都有很不好的感受。她呼籲，市府動作要快、要力道大，應立即將基泰建設、福益營造在北市的工程全部停工，並透過專案檢查這些工地的施工工法，隨時注意公司的財務狀況。

游淑慧表示，昨晚她看到「基泰」二字，就直接和朋友說「基泰不奇怪」，因為從她在市府的經驗，以及去年的一個陳情案來看，都有很不好的感受。游淑慧進一步說明，去年她接受一個都更案原住戶的陳情，稱基泰建設在10幾年前與他們簽完意願書後，竟然到去年程序都還沒完成，且基泰建設突然提出要重談條件，讓她直呼「可憐住戶已經被拖10年，卻不知道該怎麼辦，當時我看到實施者是基泰，就力勸住戶斷捨離。」

「蔣市府動作要快、要力道大。」游淑慧指出，市府應立即將基泰建設、福益營造在北市的工程全部停工，並專案檢查這些工地的施工工法。再來，指派法律人員協助住戶求償，並注意建設公司的財務狀況，因為這次不只地基補強或修繕，可能整個區域變得必須被迫重建，鑑定後若責任在基泰建設的施工，那房損重建責任也該由建商承擔，整體的財務負擔會變得十分龐大，要注意建商脫產脫身。

游淑慧說明，她曾處理過一整個巷弄的鄰損陳情案，面對財團建商，工程專業弱勢的住戶確實很辛苦，當時她的策略就是咬著不放、去找第三方專家再進行鑑定，最後損鄰案終於成立，才讓住戶獲得應有的賠償及善後。她建議，北市府應該修法，損鄰鑑定不該只憑起造人與監造人，必須讓專業弱勢的住戶在鑑定階段就得到對等的專業協助。

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