王世堅批北市府螺絲掉滿地　要蔣萬安走著瞧：拜託！你是天兵嗎？

記者杜冠霖／台北報導

台北市中山區大直街昨晚發生大範圍民宅塌陷傾斜情形，意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，議員王世堅8日痛批，蔣市府螺絲鬆了，東區、大安區、大同區處處是天坑，「拜託！蔣萬安你是天兵嗎？」對於是否涉及官商勾結？王也直言，基泰建設跟相關建築營造業都心知肚明，大家敢怒不敢言，一定會把背後元兇揪出來。

▲大直工地塌陷。（圖／記者湯興漢攝）



王世堅表示，基泰建設仗勢政商關係，在台北市橫行霸道、如入無人之境，平常施作很粗糙，都發局睜一眼閉一眼，受害民眾提出疑問，竟然連議員會勘後，都可以把責任推得一乾二凈，說非屬施工影響，這不是基泰建設的答覆喔！這是都發局幫基泰建設擦屁股！

王世堅指出，現在想想歷歷在目，是不是施工造成非常清楚，基泰建設背後政商關係讓他有恃無恐，一定會把這件事情背後元兇揪出來，到底基泰建設憑什麼？怎麼那麼神通廣大？

王世堅直言，自己唾棄基泰建設建設，但佩服他居然有辦法扭轉是非，讓官方做出這份讓他100％脫身的公文書，「好樣的，你很強啦！大家在議會走著瞧。基泰建設出來認罪，不然我們唯蔣萬安是問。」

王世堅批評，蔣萬安很多事情不了解、被蒙蔽了，這件事情他一定要查清楚，憑什麼都發局幫基泰建設到這種地步。蔣市府螺絲鬆了，我送他第一個禮物就是螺絲起子，警惕他拴緊團隊的螺絲，結果呢？現在螺絲鬆了，東區、大安區、大同區處處是天坑，「拜託！蔣萬安你是天兵嗎？」

王世堅痛批，都發局螺絲豈止鬆了，根本就是掉滿地！建管處長乾脆請長假，讓基泰建設公務經理來擔任處長算了，基泰建設走入市府主導建管處、都發局，所有發言都在配合，荒唐之至，「你基泰大直不必蓋了，基泰南港、基泰內湖也不必蓋了，基泰建設滾出台北市！」