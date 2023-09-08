收基泰建設30萬政治獻金惹議　　王鴻薇曝捐獻者身分

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

「基泰建設」位在台北市中山區大直街的「基泰大直」新建工程，因施工出包，昨晚釀周邊民宅傾斜坍陷，疏散至少197戶、367人，民進黨將砲火擊中在該選區國民黨籍立委王鴻薇，除指她兩度收受基泰建設30萬元政治獻金外，也質疑王是否有關心過選區。對此，王鴻薇今（8日）表示，她不認識基泰建設的董事長跟總經理，這2筆政治獻金是來自一位已從商的媒體前輩，該人以基泰建設為名來捐獻。

針對基泰建設所釀的工安意外，民進黨立法院黨團指出，在2023年台北市中山、北松山立委補選及2022年九合一大選時，基泰建設各別提供20萬與10萬元的政治獻金給王鴻薇。民進黨發言人林楚茵質疑，王鴻薇都在關心南部的前瞻計畫案，有關心選區嗎？立委參選人謝佩芬說，很多居民就在問，王鴻薇昨天站在台北市長蔣萬安旁邊，究竟是在擔心居民還是基泰建設？

對於被說是擔心居民，還是基泰建設，王鴻薇下午受訪表示， 如果她昨晚沒到現場，是不是大家又說她包庇基泰建設？綠營的攻擊，等於是衝著她來，是跟她這段時間強力監督有關，而對她來說，她應該在第一時間到現場關心。當時她除到坍塌現場外，也慰問了相關住戶，發現住戶確實有很多問題想解決，這是她做民代應該要做的事情。

由於王鴻薇被挖出收受2次基泰建設的政治獻金，媒體詢問王是否曾跟該建商的人員接觸過。王鴻薇回應，基泰建設的董事長跟總經理，她都不認識。她查了一下，是有一位媒體前輩去做生意，確實在她上一次議員選舉跟立委補選時，有政治捐獻，而這2筆政治獻金就是來自該位已從商的媒體前輩，並以基泰建設為名來捐獻。

媒體追問，被民進黨立委說監督全台灣，且是接替蔣萬安擔任該選區立委，難道8個月來沒有人跟她講這件事？是哪裡沒有溝通好？王鴻薇說，大直地區發生這事情，她詢問服務團隊，確實沒有接到議員或選民跟她陳情，這代表她努力空間還很多，這段期間還要更勤走基層、聽選民的聲音。她很遺憾昨天到現場，才知道選民這幾個月間有這樣的困擾，對民代來說，該繼續努力。

另外，王鴻薇表示，她知道現在一些居民準備組成自救會，而她也承諾這些居民，如果成立自救會，她一定全力協助；另方面最重要的是，一定要確保補償落實，而非基泰建設口頭說說而已。