沒有離開競辦！金溥聰現身侯友宜總部　與媒體寒暄破謠言

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

前立委邱毅日前指出，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰與國民黨朱立倫意見不合，已離開競選辦公室，改由前立委吳育昇操盤，但遭侯友宜競選辦公室發言人黃子哲轟「鬼話連篇」。侯友宜今（8）日召開經濟政策記者會，會後，金溥聰難得現身向媒體打招呼，並主動與媒體握手寒暄，似乎是用實際行動破除離開侯競辦的謠言。

金溥聰近來已較少在幕前曝光，最後一次公開露面，也是在上個月中，侯辦推出主視覺，金溥聰僅現身不到3分鐘便快閃離開，讓現場媒體十分錯愕。後來就傳出因競辦跟黨中央的選戰策略不同調，金溥聰已卸下侯友宜總統選戰主導權。

不過黃子哲則駁斥，鬼話連篇，對於這樣的放話不以為然。執行長柯志恩也說，金溥聰仍活耀於侯團隊當中，「不會請假，過去沒有、現在沒有，未來也不會有」。

侯友宜競選辦公室今日召開「侯友宜來改變－顧青年、挺加薪、抗通膨」記者會，出席人員包括侯友宜、侯友宜競選辦公室議題組召集人柯志恩、國政顧問團召集人杜紫軍、國政基金會經濟組召集人林祖嘉。記者會結束後，媒體已經漸漸散場，此時金溥聰突然現身記者會場向媒體打招呼。

除此之外，金溥聰還主動向幾位記者握手，並表示，「有沒有感受到溫度！是活生生的人喔！」媒體問金，每天都有到競辦嗎？金說，「每天啊！」最近太多謠言了，還有人說他已去美國，今天特別出來看看大家，證明沒有那些謠言，也證明自己沒有請假。金溥聰原本行事風格低調，今天特別現身讓媒體拍照，還停下腳步與記者們多聊兩句，頗有破除謠言的意味。