基本工資若未調到3萬　藍黨團：蔡對不起勞工、賴好意思提國家願景

▲賴士葆（左起）、李德維、費鴻泰8日出席國民黨團記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對勞動部今（8日）舉行基本工資審議委員會，國民黨立法院黨團表示，此次是總統蔡英文任內最後一次基本工資審議委會議，外界一般預估基本工資可能調整大約在2萬7192元至2萬7330元間，與蔡承諾基本工資3萬元還有段距離，如果蔡無法兌現此承諾，將對不起勞工跟年輕人。另外藍委賴士葆喊話民進黨2024總統參選人賴清德，當過行政院長又是現任副總統，為何沒辦法讓基本工資調到3萬元？你是當權者，怎好意思提出「國家三大願景」。

國民黨立法院黨團8日上午舉行「承諾最低基本工資30000元 蔡政府何時兌現？」記者會，賴士葆表示，今行政院將召開基本工資審議委員會，外界一般預估基本工資可能調整3%至3.5%，大約在2萬7192元至2萬7330元之間，但距離蔡英文承諾基本工資3萬元還有一段距離。

賴士葆說，蔡英文不斷吹噓，在任內調整多次基本工資，但國人都想問蔡，3萬元在哪裡？年輕世代大都支持民進黨、支持蔡，但根據最近公布去年最低薪資為4萬4000元，但其中68%勞工領不到這個數字，年輕人平均年薪不到50萬元，蔡英文執政7年多，年輕人依舊無法擺脫低薪、高房價的現實。

賴士葆指出，今天召開基本工資審議委員會，可預期時薪可達186元，但對比日本226元、韓國242元、法國387元、英國417元，都遠高於台灣。在實質薪資部分近兩年減幅特別大，2022年實質薪資為-0.15%，是近10年最大減幅。

賴士葆說，蔡政府都在吹噓每年調漲多少基本工資，但通膨也跟著上漲，民生物資一波波上漲，一顆水餃漲1元，看似不多，但漲幅是16%。便當從80元漲到90元，漲幅為12.5%，老百姓日子怎會好過？

賴士葆除問蔡英文何時兌現基本工資調3萬元承諾外，也喊話賴清德，當過行政院長又是現任副總統，為何沒有辦法讓基本工資調到3萬元？你是當權者，不是在野黨，怎麼好意思一再吹牛提出所謂國家三大願景？

藍委費鴻泰則指，2012年受雇者總薪資中位數44萬元，2021年受雇者總薪資中位數50萬6000元，成長14%；2012年勞工平均薪資中位數為55萬元，2021年平均中位數為67萬元，中位數成長21%。

費鴻泰分析，從統計學角度分析，以標準常態分配，中位數與平均數在同一個點上，中位數若比平均數少，代表了所得不平均，有錢人更有錢，低收入者更辛苦；這也代表有錢人的所得更高；換言之，蔡英文勞工成績單，包括改善青年低薪、最低工資立法、勞保年金改革，全部都跳票。

費鴻泰又指，2016年以最低薪資投保勞保者有19.17%，2021年則有21.23%，增加了4%，這代表低薪的人越來越多，更代表蔡英文口中「勞工是我心中最軟的一塊」，其實是「我心中最好騙、最好欺騙的一群人」，因為蔡英文總統對勞工做出的承諾，沒有一個有落實。

國民黨團首席副書記長李德維表示，行政院今天召開基本工資審議委員會，這也是蔡英文任內最後一次會議，如果無法將基本工資調漲到3萬元，蔡將對不起勞工、對不起年輕人。近10年以來，經常性薪資從2013年到2022年，由於通膨持續上漲，即便蔡政府有調漲基本薪資，但依舊緩不濟急，追不上通膨速度，呼籲蔡落實對勞工、年輕人的承諾，拉近貧富差距。