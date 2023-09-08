　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基本工資若未調到3萬　藍黨團：蔡對不起勞工、賴好意思提國家願景

▲賴士葆（左起）、李德維、費鴻泰8日出席國民黨團記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴士葆（左起）、李德維、費鴻泰8日出席國民黨團記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對勞動部今（8日）舉行基本工資審議委員會，國民黨立法院黨團表示，此次是總統蔡英文任內最後一次基本工資審議委會議，外界一般預估基本工資可能調整大約在2萬7192元至2萬7330元間，與蔡承諾基本工資3萬元還有段距離，如果蔡無法兌現此承諾，將對不起勞工跟年輕人。另外藍委賴士葆喊話民進黨2024總統參選人賴清德，當過行政院長又是現任副總統，為何沒辦法讓基本工資調到3萬元？你是當權者，怎好意思提出「國家三大願景」。

國民黨立法院黨團8日上午舉行「承諾最低基本工資30000元 蔡政府何時兌現？」記者會，賴士葆表示，今行政院將召開基本工資審議委員會，外界一般預估基本工資可能調整3%至3.5%，大約在2萬7192元至2萬7330元之間，但距離蔡英文承諾基本工資3萬元還有一段距離。

賴士葆說，蔡英文不斷吹噓，在任內調整多次基本工資，但國人都想問蔡，3萬元在哪裡？年輕世代大都支持民進黨、支持蔡，但根據最近公布去年最低薪資為4萬4000元，但其中68%勞工領不到這個數字，年輕人平均年薪不到50萬元，蔡英文執政7年多，年輕人依舊無法擺脫低薪、高房價的現實。

賴士葆指出，今天召開基本工資審議委員會，可預期時薪可達186元，但對比日本226元、韓國242元、法國387元、英國417元，都遠高於台灣。在實質薪資部分近兩年減幅特別大，2022年實質薪資為-0.15%，是近10年最大減幅。

賴士葆說，蔡政府都在吹噓每年調漲多少基本工資，但通膨也跟著上漲，民生物資一波波上漲，一顆水餃漲1元，看似不多，但漲幅是16%。便當從80元漲到90元，漲幅為12.5%，老百姓日子怎會好過？

賴士葆除問蔡英文何時兌現基本工資調3萬元承諾外，也喊話賴清德，當過行政院長又是現任副總統，為何沒有辦法讓基本工資調到3萬元？你是當權者，不是在野黨，怎麼好意思一再吹牛提出所謂國家三大願景？

藍委費鴻泰則指，2012年受雇者總薪資中位數44萬元，2021年受雇者總薪資中位數50萬6000元，成長14%；2012年勞工平均薪資中位數為55萬元，2021年平均中位數為67萬元，中位數成長21%。

費鴻泰分析，從統計學角度分析，以標準常態分配，中位數與平均數在同一個點上，中位數若比平均數少，代表了所得不平均，有錢人更有錢，低收入者更辛苦；這也代表有錢人的所得更高；換言之，蔡英文勞工成績單，包括改善青年低薪、最低工資立法、勞保年金改革，全部都跳票。

費鴻泰又指，2016年以最低薪資投保勞保者有19.17%，2021年則有21.23%，增加了4%，這代表低薪的人越來越多，更代表蔡英文口中「勞工是我心中最軟的一塊」，其實是「我心中最好騙、最好欺騙的一群人」，因為蔡英文總統對勞工做出的承諾，沒有一個有落實。

國民黨團首席副書記長李德維表示，行政院今天召開基本工資審議委員會，這也是蔡英文任內最後一次會議，如果無法將基本工資調漲到3萬元，蔡將對不起勞工、對不起年輕人。近10年以來，經常性薪資從2013年到2022年，由於通膨持續上漲，即便蔡政府有調漲基本薪資，但依舊緩不濟急，追不上通膨速度，呼籲蔡落實對勞工、年輕人的承諾，拉近貧富差距。

ET快訊
U18韓國球員熱身昏倒！　緊急CPR急救
快訊／猛烈雨彈來了！　大雷雨強襲4地
快訊／蔣萬安下令！　北市7處建案全面停工
快訊／別誤闖！馬路裂成波浪　管制範圍擴大
大直民宅塌陷　內行一看怒批：為閃「12米外審」釀災
驚險一瞬！大直住戶找議員會勘　晚上樓塌連滾帶爬逃出
基泰建設「創辦人」神秘身分起底！與清朝大臣有關
快訊／戴資穎3局力壓馬琳！　挺進中國賽4強
隔壁棟塌了！他砸3000萬買基泰大直「1坪129萬」　網嘆：

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王世堅爆基泰建設拿不出觀測資料　痛批100％人禍：建管處瞎扯沉土裡

直擊／怵目驚心！塌陷前鄰近民房龜裂畫面曝　建商僅用水泥修補

基泰建設出包毀民宅　蔣萬安下令北市7處建案全面停工

基本工資若未調到3萬　藍黨團：蔡對不起勞工、賴好意思提國家願景

藍白合有望？　朱立倫：近日想跟柯文哲喝咖啡討論

驚險一瞬！大直住戶覺異狀找議員會勘　晚上樓塌連滾帶爬逃出

王世堅爆氣批全台最惡劣建商　斥建管處無作為：這裡不是烏克蘭欸！

減輕低薪壓力！侯友宜打經濟牌　「所得淨額56萬元↓所得稅減半」

基泰建設出包毀民宅　鄰近7棟危險建物禁止入內拿物品

快訊／基泰工程出包毀民宅367人無家可歸　每戶發5萬慰問金致歉

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

19縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

王世堅爆基泰建設拿不出觀測資料　痛批100％人禍：建管處瞎扯沉土裡

直擊／怵目驚心！塌陷前鄰近民房龜裂畫面曝　建商僅用水泥修補

基泰建設出包毀民宅　蔣萬安下令北市7處建案全面停工

基本工資若未調到3萬　藍黨團：蔡對不起勞工、賴好意思提國家願景

藍白合有望？　朱立倫：近日想跟柯文哲喝咖啡討論

驚險一瞬！大直住戶覺異狀找議員會勘　晚上樓塌連滾帶爬逃出

王世堅爆氣批全台最惡劣建商　斥建管處無作為：這裡不是烏克蘭欸！

減輕低薪壓力！侯友宜打經濟牌　「所得淨額56萬元↓所得稅減半」

基泰建設出包毀民宅　鄰近7棟危險建物禁止入內拿物品

快訊／基泰工程出包毀民宅367人無家可歸　每戶發5萬慰問金致歉

王世堅爆基泰建設拿不出觀測資料　痛批100％人禍：建管處瞎扯沉土裡

美國加碼援烏194億元！　爭議性「貧鈾彈」年底前交付

直擊／怵目驚心！塌陷前鄰近民房龜裂畫面曝　建商僅用水泥修補

PLG新賽季熱身賽基隆開戰！　10月7日起連打6場

清潔工欠3萬健保費「月入2萬要養3孩子」　桃園分署不催稅先送暖

攜手情牽一甲子　50對金鑽石婚夫妻接受縣長饒慶鈴表揚與合影

史上最划算！搭高鐵「送樂園門票」玩到爽　加碼免費搭日月潭纜車

台積電8月營收1886億元、月增6%　寫今年次高

基泰大直高喊「營建業優等生」　網灌爆粉專狠酸：連隔壁一起都更

U18／韓國球員熱身昏倒緊急CPR急救　送醫進一步檢查

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

大直居民擴大疏散　房屋傾斜「初步判定原因」曝

快訊／144人受影響！大直房屋傾斜「擴大疏散中」　蔣萬安：可能要拆除

快訊／北市工地未灌水害「6棟房屋傾斜」

大直建案出包毀民宅！　王鴻薇被爆70天內收基泰建設2筆政治獻金

快訊／基泰工程出包毀民宅367人無家可歸　每戶發5萬慰問金致歉

大直屋主批：2樓變1樓、1樓變地下室

藍綠都有！12位拿基泰建設政治獻金名單曝光　單筆金額最高20萬

大直民宅倒塌　高嘉瑜揭建商黑歷史

議員曝北市「解套公文」助建商續蓋釀禍

曝建管處「4月收到書面申訴」　蔣萬安：當時做連續壁尚未開挖

大直民宅塌陷撤離369人「恐再擴大」　蔣萬安：穩定現場後再通知住戶

居民想回家拿物品　蔣：現階段不同意

更多熱門

相關新聞

藍白合有望？　朱立倫：近日想跟柯文哲喝咖啡討論

藍白合有望？　朱立倫：近日想跟柯文哲喝咖啡討論

國民黨主席朱立倫日前在中常會拋出責任內閣制，從總統制走向雙首長制，外界認為是向民眾黨總統參選人柯文哲遞出橄欖枝、開啟「藍白合」契機；對此，朱立倫今受訪表示，他和柯文哲對於公共政策、政府體制乃至於兩岸關係上，的確有一些共同點，希望近日能夠會面，「基於共同理念，想和他坐下來喝杯咖啡」。

驚險一瞬！大直住戶覺異狀找議員會勘　晚上樓塌連滾帶爬逃出

驚險一瞬！大直住戶覺異狀找議員會勘　晚上樓塌連滾帶爬逃出

王世堅爆氣批全台最惡劣建商　斥建管處無作為：這裡不是烏克蘭欸！

王世堅爆氣批全台最惡劣建商　斥建管處無作為：這裡不是烏克蘭欸！

減輕低薪壓力！侯友宜打經濟牌　「所得淨額56萬元↓所得稅減半」

減輕低薪壓力！侯友宜打經濟牌　「所得淨額56萬元↓所得稅減半」

貧富差距創10年新高！侯友宜拋經濟政見　當選課徵富人稅

貧富差距創10年新高！侯友宜拋經濟政見　當選課徵富人稅

關鍵字：

基本工資蔡英文國民黨賴清德賴士葆費鴻泰李德維2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

即／台中KTV兇殺！18歲男無命跡象

大直住戶怒：8個月沒人理我們

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

驚吐「柯佳嬿懷孕」！坤達回應了

大直公寓1F變B1　基泰大直惹禍　賣到144萬／坪

台男演員被爆騙嫩妹懷孕！

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面