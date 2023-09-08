家從1樓變B1、證件都來不及拿　大直受災戶還原當下嘆：很多鄰居哭了

▲大直工地塌陷，緊鄰民宅1樓變B1的住戶顏先生。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市中山區大直街發生民宅傾斜情形，更有一棟的一樓直接下陷，意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，議員王世堅8日趕到現場會勘，並陪同2受害民眾受訪，受害顏先生表示，當下東西完全沒有時間收，大部分住戶都穿著現在衣物就下樓，所有皮夾、證件、手機都還在建物中，一些老人家是被抱下來，很多老鄰居看到就哭了，心情非常悲傷。

議員王世堅表示，本來排今天上午會勘，現在不用會勘了直接陷下去了，顏先生爸爸的高血壓藥物陷在裡面，還好老人家有先出來。這半年來數次陳情都沒下文，市府回應不僅折損都發局威信，更讓信用蕩然無存。

受災戶顏先生指出，希望北市府負起責任，發生這樣的事情大家餘悸猶存，這裡都是2、30年的老鄰居，下禮拜還有小朋友上課的問題，昨天晚上7點多就有磁磚剝落情況，還有一些聲響，工地派人來說趕快離開建築物，消防車也陸陸續續到場。

顏先生表示，東西完全沒有時間收，大部分住戶都穿著現在衣物就下樓，所有皮夾、證件、手機都還在建物中，住戶現在都沒有手機跟證件，尤其一些老人家是被抱下來，如果大家沒有及時離開狀況一定更不好，很多老鄰居看到就哭了，心情非常悲傷。

顏先生指出，目前區公所有協助安置到旅館，但安置多久還沒有正確答覆，要請市政府再提供協助。施工後各棟住戶半年以上就發現裂痕等等，都有跟建商反應，但沒有得到答覆，行文都發局卻說跟施工無關，住戶非常氣憤，沒有辦法接受這個結果。