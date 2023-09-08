王世堅爆基泰建設拿不出觀測資料　痛批100％人禍：建管處瞎扯沉土裡

記者杜冠霖／台北報導

台北市中山區大直街發生民宅傾斜情形，更有一棟的一樓直接下陷，意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，議員王世堅8日趕到現場會勘，王世堅痛批，基泰建設拿不出相關監測資料，都發局居然掩護說東西都在公務所、沉土裡了，荒唐！根本100％人禍，除了基泰建設外，北市府、都發局、建管處都要負責。

▲大直工地塌陷，王世堅到場會勘。（圖／記者湯興漢攝）



對於塌陷意外，王世堅表示，自己到現場，第一時間請都發局跟基泰回答幾個問題，有沒有裝監測系統、有無留存資料，立刻交出觀測系統的相關資料，這麼重大的工程，這是觀測位移、沈陷狀況最科學方式。王指出，都發局居然幫基泰建設說東西都在公務所，資料也沈下去，荒唐到極點，「還有備份在基泰公司啊！現在要我們找檢察官開搜索票去找嗎？」

王世堅表示，基泰建設仗勢政商關係，對都發局都這麼強硬了，更何況受災戶，民眾數十次陳情，議員也好幾次會勘，這裡也沒有戰爭，颱風也過了，難道基泰要推給颱風嗎？非常惡質，發生事情到現在超過12小時，基泰建設卻沒有第一時間把觀測資料交出來，不能單方面推給建築師，建築師呢？人也不在。

對於基泰處理狀況，王世堅痛批，證照還是建管處發的，建管處可以把基泰建設的人押到現場回答啊！居然還幫基泰的人開脫，說現在忙著搶救工地現場，若都發局平常有善盡監督責任就不會發生這個慘劇，就不用搶救了不是嗎！

對於滲水、位移等問題，王世堅表示，都發局居然還說非屬施工造成，基泰建設在市府掩護下，居然敢這樣說，難道是烏克蘭戰爭影響到數萬公里外的台北大直嗎？還是颱風路過有影響嗎？莫名其妙！荒唐！根本就是100％人禍，除了基泰建設跟監造工程師，台北市政府、都發局、建管處也要負責。

王世堅表示，所有觀測系統都有科學化數據，工地有情況，居然是受害者半年前肉眼觀察、身體感受，用自己的生命安全當賭注，都發局、建管處跟基泰建設欺負這些善良住戶，惡劣到極點，到底是在幫誰掩護？照市府現在督導的態度就是軟一截，搞不懂欸！是都發局建管處在督管基泰建設，結果讓他隨便搪塞過去，找不到基泰該負責的人。

王世堅痛批，觀測資料拿不出來就是有問題嘛！現在公司在幹嘛？假造資料嗎？或者根本觀測系統裝假的、沒有這些資料也說不定。