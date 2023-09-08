曾收基泰建設10萬元政治獻金　簡舒培批：不是捐款就可以違法亂紀

▲台北市議員簡舒培。（圖／民進黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

建商「基泰建設」施工出包，導致台北市中山區大直街發生民宅傾斜坍塌意外。事發後，基泰建設過去黑歷史也被挖出，而曾收到基泰建設政治獻金也成為藍綠政治攻防議題。對於曾獲基泰建設10萬元的政治獻金，台北市議員簡舒培8日回應，她所有的政治獻金都依法收受及申報，而依法捐獻政治獻金的單位，不會因為捐了政治獻金就可以違法亂紀，要求基泰建設應該負起賠償責任及所有配合調查。

根據監察院政治獻金公開查閱平台資訊，基泰建設除在2023年台北市中山、北松山立委補選及2022年九合一大選時，各別提供20萬與10萬元的政治獻金給王鴻薇外，還有11位台北市議員在2022年九合一大選競選期間接受基泰建設的政治獻金；其中，民進黨台北市議員王閔生、簡舒培各獲10萬元。

對此，簡舒培回應，她所有的政治獻金都依法收受及申報，無論是雲豹公司、基泰建設都一樣，那些依法捐獻政治獻金的單位，不會因為捐了政治獻金就可以違法亂紀，要求基泰建設應該負起賠償責任及所有配合調查。

簡舒培表示，政治人物收受政治獻金，都是依照政治獻金法，她不僅遵守法律規範，更嚴格要求自己不得有任何對價關係，更直言「若社會大眾認為某些特定類型營利事業不能、不該捐獻政治獻金，那應請立法院儘速修正政治獻金法。」

至於民進黨爆料立委王鴻薇在去年議員選舉、今年立委選舉收了基泰建設30萬元政治獻金，王鴻薇回應，國政監督她絕無寬貸，政治獻金也公開申報，痛批「利用市民受災來操作政治資本，令人不恥。」