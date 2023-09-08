基泰建設出包毀民宅　蔣萬安下令北市7處建案全面停工

▲基泰大直工地塌陷。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄7日晚間8點左右發生房屋傾斜，之後更有民宅下陷；意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁折斷破裂所致。北市府表示，因基泰建設在大直街建築工地損鄰重大意外事件，建管處目前已勒令基泰建設及福益營造在台北市的工地全部停工，包含大直街案在內共7處。

建管表示，為掌握工地周邊公共安全，已要求承造人立即擴大工地周邊房屋監測範圍，以確認無持續擴大情形；另北側道明外僑學校亦產生圍牆塌斜及運動場跑道裂縫情形，當場已圍設警示帶封鎖，並連繫校方師生避免靠近活動，以維學童安全。

建管處說，大直街的工地因影響公共安全已當場依法勒令停工，除必要之安全維護措施外不得施工，另考量近期周邊須管制進行緊急搶修作業及鄰近區域公共安全，工地旁另一開挖中基地亦要求暫停施工，2處工地均須待確認安全無虞後，始得繼續施工。



市府已建立安置小組聯繫窗口以協助住戶安置需求，並要求建商儘速提出臨時及長期安置計畫，建管處也將在現場持續督促承商加速完成灌水及灌漿作業，完成穩定將立即邀集相關公會現場確認監測數值及確認無安全顧慮部分建築物，在最短時間內通知住戶可回家取物及居住時間。



有關損鄰事件，依臺北市建築施工損鄰事件爭議處理規則規定，由受損疑義户檢附建物所有權證明，填具申請書向建管處提出書面申請，建管處即予以受理。