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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／怵目驚心！坍塌前內部畫面曝光　陳怡君：建商僅用水泥修補

記者詹宜庭／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄因鄰近基泰建設工地出包，晚發生民宅傾斜情形，其中一棟大樓的一樓更直接下陷成地下室，北市府盤列有7棟受影響建物，緊急預防性撤離197戶、367人。對於有住戶抱怨，他們之前向市府陳情8個月卻沒人要理，台北市議員陳怡君8日再爆料，鄰近民房早在5個月前已經有龜裂情形，當時建商僅用水泥塗抹修補，畫面讓人看了十分怵目驚心。

▲▼大直工地塌陷，受波及民宅內部狀態。（圖／台北市議員陳怡君辦公室提供）

▲大直工地塌陷，受波及民宅之前內部早已慘不忍睹 。（圖／台北市議員陳怡君辦公室提供，下同）

台北市中山區大直街94巷1弄昨晚8時發生民宅傾斜事故，晚上11時左右，更有一棟大樓的一樓直接下陷。事後有住戶抱怨，他們已向市府陳情8個月，但卻沒人要理；民進黨立委高嘉瑜也指控，「基泰建設」劣跡斑斑，過去為合法圍籬自行召開協調會，不僅找來藍營民代私下說情，還找來建管處跟黑衣人欺負民眾。

陳怡君今日再爆料，其實鄰近民房早在5個月前已經有龜裂情形，從門口、客廳到地下室的牆壁都嚴重斑駁，牆面可見凸出釘子，還有從窗口滲水至地板的現象，畫面十分怵目驚心，而當時建商僅用水泥塗抹修補來幫住戶抓漏。

面對民宅下陷狀況，北市府釐清意外原因後，發現是鄰近的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁折斷破裂所致。台北市長蔣萬安也坦言，4、5月的時候建管處的確有收到相關書面申訴，「當時的了解並沒有直接的關聯，因為在做連續壁，還沒有開挖，所以就依照相關的規則來進行」。

截至目前，北市府緊急撤離197戶、367人，並以戶為單位，每戶發放6000元，基泰建設則每戶發放5萬元慰問金。至於受災戶的長期安置需求，觀傳局說明，目前已與各大旅館協調安排中，會以居民生活機能、舒適為最優先考量，對於居民返家物品需求，交通局也已安排接駁專車，待現場指揮官確認建物安全後，方可協助民眾返家領物。

▲▼大直工地塌陷，受波及民宅內部狀態。（圖／台北市議員陳怡君辦公室提供）

▲▼大直工地塌陷，受波及民宅內部狀態。（圖／台北市議員陳怡君辦公室提供）

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