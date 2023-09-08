基泰工程出包致民宅塌！　黃珊珊盼市府：全面徹查台北建案

▲基泰建設大直工地塌陷。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市近來發生多起天坑事件，而昨（7日）晚間基泰建設在大直的建案工地竟然發生崩塌，連帶導致鄰近房屋、學校也出現嚴重下陷或大面積裂痕，直至目前為止，撤離人數已來到367人，台北市政府也正在全力控制受影響範圍。前台北市副市長黃珊珊今（8日）午間在臉書喊話北市府，「將心比心、應全面徹查台北建案」，避免塌陷事件再次發生。

黃珊珊提到，昨天晚間，台北大直街94巷的巷弄疑似因為隔壁建商施工不當的緣故，導致周遭的民宅歪斜、塌陷。並提醒民眾，由於目前塌陷狀況尚未完全排除，請大家盡量避免出入當地，以免發生危險。

黃珊珊說，當地住戶們早在8個月前便發現自家民宅因為施工的關係，房屋出現龜裂、門框變形的狀況。且住戶們也多次向建商、市府陳情，「狀況卻沒有得到改善」，最終才導致這起原本可以避免的民宅坍塌事件。

黃珊珊認為，相信任何一個人都沒有辦法承受，自己辛苦建立的家在自己面前倒塌。並呼籲北市府，發生這樣的事件，應該盡速調查發生的原因，並協助安置受災住戶、依法追討補償！

黃珊珊接著說，近期台北市頻頻出現天坑事件，現在又有民宅發生倒塌，而台北市目前還有許多建案正在施工。她期盼北市府團隊可以「將心比心，全面徹查確保施工單位都有按照規範進行施工」，避免類似的事件再次發生。黃珊珊還說，百姓要的不多，只是一個可以遮風避雨的家而已。