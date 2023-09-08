基泰建設逼都更「挖斷瓦斯管線」！開車堵門強迫簽同意書

▲大直街94巷房屋下陷，建商「基泰建設」黑歷史也被連環爆 。（圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

基泰建設建案「基泰大直」7日晚間發生嚴重坍塌，連帶影響附近公寓，導致上百人無家可歸，引起社會廣泛關注。對此，民進黨立委高嘉瑜指控，基泰建設黑歷史相當多，不但找來黑衣人圍事，逼住戶同意都更，更是開車堵門、挖斷瓦斯管線，讓居民活在恐懼中，卻無法求助，惡劣的事蹟簡直無法無天。

高嘉瑜在臉書上指稱，基泰大直倒塌的事件發生後，有民眾來向她訴苦，過去基泰建設的黑歷史不只一條，不但找黑衣人圍事、逼迫居民都更，更是會開車堵門、挖斷瓦斯管線，讓居民活在恐懼當中。

高嘉瑜指控，基泰建設派代表協商都更，卻在居民對契約內容有疑義的情況下，強行逼迫簽署同意書，且從始自終都指派一位自稱「代表基泰建設」的徐姓男子來溝通。

▲恐怖的房屋下陷導致上百人無家可歸 。（圖／記者黃克翔攝）



若是居民不同意，徐男還會傳訊威脅，指稱瓦斯管線已通道他人土地，若是涉嫌刑事的竊占罪，沒準備300萬就無法解決。高嘉瑜提到，就算竊占罪已被檢方予以不起訴處分，徐男仍舊謊稱，現在各戶都已同意都更，若再不同意，就會有人採取行動。

▲高嘉瑜爆基泰建設黑歷史。（圖／翻攝臉書／高嘉瑜）



原先基泰建設的手法只有訊息威脅，近期卻付諸實行，不但委託黑衣人寄發存證信函，更是開來廂型車，將居民的大門口堵住，甚至找人挖穿瓦斯管線，還用水泥封堵汙水管線，令不同意的住戶每天活在恐懼當中。

高嘉瑜控訴，基泰找「黑衣人喬事」來欺壓民眾，早已是慣用伎倆，2015年她擔任議員時，基泰就為了讓建照前後臨路擴大利益，找黑衣人強拆民眾設在私有土地的合法圍籬，行為相當惡質，惡劣事蹟簡直無法無天。