基泰捐政治獻金給藍綠民代　郭台銘：房地產業應多蓋社宅貢獻社會

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

「基泰建設」位在台北市中山區大直街的「基泰大直」新建工程，因施工出包，昨晚釀周邊民宅傾斜坍陷，已疏散201戶、420人，而該建商被挖出向12位藍綠民代提供政治獻金。對此，已宣布參選的鴻海創辦人郭台銘今（8日）表示，他建議房地產業應該多做點公益、多蓋點社會住宅貢獻社會，讓年輕人有房住。

根據監察院政治獻金公開查閱平台資訊，基泰建設除在2023年台北市中山、北松山立委補選及2022年九合一大選時，各別提供20萬與10萬元的政治獻金給王鴻薇外，還有11位台北市議員在2022年九合一大選競選期間接受基泰建設的政治獻金。

國民黨北市議員方面，有王欣儀10萬元、李芳儒10萬元、李柏毅10萬元、李傅中武10萬元、耿葳10萬元、陳重文10萬元、陳錦祥20萬元、葉林傳10萬元、鍾沛君10萬元。民進黨部分則有王閔生10萬元、簡舒培10萬元。

郭台銘8日晚間受訪時，被問是否認為該禁止房地產業捐政治獻金？郭回應，他幾天前講過，他出來選舉不接受任何一分政治獻金，因為他不想欠任何人一分人情，他建議房地產業應該多做點公益、多蓋點社會住宅貢獻社會，讓年輕人有房住。

郭台銘強調，如果沒有國家未來主人，台灣將一切將化為虛有，他一再強調這問題，但沒有人重視，「再不做我們就會後悔」。

對於國民黨總統參選人侯友宜拋開徵45%富人稅的政見，郭台銘說，他是前總統馬英九時代第一個提出課富人稅的人，也建議過幾次要提高富人稅，所得多要多繳稅是自然的 。

郭台銘認為，資本主義就必須帶點社會主義色彩；資本主義應該是發展經濟，而社會主義是採取分配額，所以國家很多稅制應該怎樣修正，就看將來台灣要走什麼樣的制度，不是他一人說的算。