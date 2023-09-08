基泰建設多年前早出包　他翻許淑華質詢片段讚：真正關心民眾的民代

記者詹宜庭／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄因建商「基泰建設」施工出包，發生民宅傾斜意外；事發後，基泰建設過去黑歷史也被挖出。據悉，早在2014年，基泰建設已經出包過一次，北市議員許淑華當時質詢時任台北市長郝龍斌時就反應，「基泰建設明明還在協調階段，北市建管處為何先違法發放使用執照？」網紅四叉貓（劉宇）則翻出質詢片段，大讚「這才是真正關心民眾的民意代表」。

據了解，早在2014年，就有居住在吳興街的民眾抗議，他們在公寓住了30年都好好的，不料兩年前「基泰建設」在旁邊新建大樓灌漿時，整棟大樓劇烈搖晃，地板龜裂傾斜、鋼筋外露、房門嚴重變形；向北市議員許淑華陳情後發現，「基泰建設」施工明明還在協調階段，北市建管處卻先違法發放使用執照，有官商勾結疑慮，希望檢調能夠介入調查。

網紅四叉貓（劉宇）8日在臉書翻出，許淑華2014年8月28日質詢時任台北市長郝龍斌有關「基泰建設」的片段，並大讚「這才是真正關心民眾的民意代表」。

從四叉貓發布的影片中可見，許淑華質詢時指出，有幾戶有寫信給台北市政府信箱，北市府才針對個案列管，但被列管的住戶不多，因為那邊住戶許多都是老弱婦孺，不知道有這項權利，再加上里長告訴他們「不會倒」，所以他們一直忍受，旁邊工地主任則一天到晚安撫居民，卻都沒有解決任何事情。

對於「基泰建設」施工出包，北市府8日表示，建管處目前已勒令基泰建設及福益營造在台北市的工地全部停工，包含大直街案在內共7處。台北市長蔣萬安也承諾，「該追究的責任一定追究到底，該要負起的責任，相關建商或承造廠商一定給我全面負起，在沒有負起任何責任之前，休想在台北市動任何一個案子」，同時要求都發局針對台北市全市施工中、開挖中的工地，進行全面清查。