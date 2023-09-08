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技師曝基泰「地下挖11.95公尺」逃審　建管處證實：挖12公尺才要審

▲▼大直街94巷房屋下陷 。（圖／記者黃克翔攝）

▲技師曝基泰建設地下層「只挖11.95公尺」，躲避結構審查。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市中山區大直街7日發生民宅傾斜、下陷事件，原因是鄰近「基泰建設」工地坍塌，底層連續壁破裂導致。大地工程技師公會理事長施志鴻分析後表示，建商沒有不符合圖說或偷工減料，但地盤改良不符預期，且北市府規定地下層開挖達12公尺必須審查結構，基泰卻以只開挖11.95公尺方式躲避審查。

針對「基泰建設」工地出包，導致鄰近民宅下陷一事，施志鴻表示，大直土層是極軟弱的黏土地層，正常應做連續壁、地盤改良、保護連續壁不會大量變位等工法才能確保足夠安全，他看了設計圖與現場狀況後，基泰並沒有不符合圖說或偷工減料等情形，算得上中規中矩，只有地盤改良不符預期。

為什麼說地盤改良不符預期，施志鴻解釋，基泰建設使用的是一支支、如梅花型態的地盤改良樁，打入地面後雖然能撐住建築由上往下的壓力，但面對「由外往內」的側面壓力就不太有效。

至於工地坍塌原因，施志鴻認為可以分為2階段，首先南側靠近民宅的連續壁，因為發生預期外的情況，軟弱黏土往內擠壓，讓連續壁變形崩壞，造成一樓整個陷落，而一樓陷落造成基地中間樁隆起，導致內部H型鋼支撐潰敗，第2階段則是支撐潰敗後，北側連續壁體無支撐，連續壁上部折斷，導致路面下陷。

施志鴻還發現，台北市府規定地下層開挖達12公尺必須審查結構，但基泰卻以「開挖11.95公尺」方式躲避審查，如今已受損的民宅一定都要拆除，其他傾斜房屋則要由專業精密鑑定後才能做出決定。至於基泰開挖11.95公尺躲避審查，台北市建管處證實此事，開挖未超過12公尺依法確實不用審查。

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技師曝基泰「地下挖11.95公尺」逃審　建管處證實了

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