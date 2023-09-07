蔡英文談「進口蛋」國際貿易模式不同　攤在陽光下禁得起檢驗

▲年初進口蛋專案近來成為選舉攻防議題。（圖／記者楊惠琪攝）



記者陶本和／台北報導

在蛋荒期間，農業部專案進口雞蛋案，近來成為選戰攻防的議題，外界也認為農業部長陳吉仲因為是「小英男孩」，才讓他官職不受影響。對此，正在非洲總統蔡英文7日受訪時說，國際貿易模式跟平常模式不一樣，過程都攤在陽光下，都禁得起檢驗；她也開玩笑說，「陳吉仲是小英男孩？年紀看起來不相當」。

由於民眾黨總統參選人柯文哲拋出聯合內閣，主張召開國是會議；還有最近國內爭論進口蛋的議題，也演變成政治問題，外界認為陳吉仲是小英男孩，所以其職務才沒有受到影響。正出訪非洲友邦史瓦帝尼的總統蔡英文，今與隨團記者茶敘，也應媒體詢問談到時事話題。

蔡英文首先就召開國是會議一事表示，她認為現任總統，心情是這樣，人民都期待選後大家可以整理好心情，朝野可以坐下來好好溝通。她提醒，不要忘記選後她還是總統，在520前，如果有可以幫忙的，她也會盡力來幫忙。

至於進口蛋的問題，蔡英文說，這事要在專業領域跟行業裡談，因為熟悉這行業的廠商，國際貿易的模式，跟平常那種製造工業產品賣出去的交易模式，有些不一樣，所以這幾天農委會跟行政院都有完整說明，過程都攤在陽光下，也都禁得起檢驗。

最後，有關陳吉仲是小英男孩一事，蔡英文則開玩笑說，「年紀看起來不相當」。她強調，不要忘記，陳吉仲是行政院農業部部長，他的表現是由行政院長來決定的。