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游淑慧揭超思合約這處「模糊化」很詭異　批畜產會違反政府採購法

▲▼ 國民黨台北市議員徐巧芯、張斯綱、游淑慧到北檢對陳吉仲與畜產會提告，途中遇基進黨發言人楊佩樺鬧場。（圖／記者黃彥傑攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯、張斯綱、游淑慧到北檢對陳吉仲與畜產會提告。（圖／記者黃彥傑攝）

記者江采蓁／綜合報導

農業部長陳吉仲日前召開記者會回應超思公司進口巴西蛋爭議，並揚言對國民黨北市議員徐巧芯喊「謀財害命」一事提出民事告訴，徐巧芯7日一早則和同黨議員張斯綱、游淑慧到台北地檢署，按鈴申告陳吉仲、中央畜產會。游淑慧事後也在臉書發文指出，陳吉仲出示超思的報價單，特意把報價的廠商模糊化，讓她非常疑慮背後原因。

游淑慧表示，超思的不可思議之蛋連續劇，陳吉仲昨天開個記者會以為就可以落幕，反而被越挖越多詭異之處。她也一直想問這一批雞蛋，到底是超思負責人這麼厲害，一個退休十幾年的人，有本事到巴西找到這批蛋，還是巴西本來就有這批蛋，想要賣進來台灣賺錢？

游淑慧指出，昨天農委會合約公布之前，大家一直在質疑這到底是「補貼」還是「補助」，結果農委會的合約一公布，就有熟悉採購法的政府官員告訴她，這樣的合約根本不是「補貼」或「補助」，而是「委託採購」。

「什麼叫委託採購？」游淑慧解釋，也就是這一批蛋的買主是畜產會而不是超思，所以所有的稅跟運費都是畜產會支付的，「買主就叫做畜產會，別再扯只是補貼」，因此裡面寫到畜產會委託超思進行採購，付款方式才會是代收代付，然後所有的費用，畜產會通通要付。

游淑慧直言，原來超思代購這些蛋，就可以賺3千多萬服務費，超思在這個合約裡面的角色，如果仔細去看，感覺好像Uber Eat，所有的風險費用都由買家，也就是畜產會來負責，這樣的委託採購，本來也該依採購法招標，畜產會已經違反了政府採購法。

此外，游淑慧提到，陳吉仲出示超思的報價單，特意把報價的廠商模糊化，大家至今仍不知道這一批蛋是巴西的誰賣出來的，牧場是哪一個？而她也分析，為什麼這件事情這麼重要？因為在6、7月的時候巴西是有禽流感的，農業部宣稱說這一個牧場本身沒有發生過禽流感。

「那是不是應該讓我們知道這個巴西牧場是誰？難道台灣民眾沒有權利知道8814萬顆蛋詳細的產地嗎？」，游淑慧質疑，昨天農業部特意把牧場給模糊化這一點讓她非常的疑慮，這個牧場是真的沒有問題的牧場嗎？還是這個牧場一旦名字被揭露，大家就可以查的到老闆是誰所以不公布？

游淑慧最後表示，雞蛋、快篩、疫苗都是一個樣，因為急，所以亂；因為亂，所以暗。

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關鍵字：

超思雞蛋陳吉仲農業部游淑慧

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