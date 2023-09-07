蔡英文預告「下任總統」　她交接時會鍥而不捨「講到對方聽懂」

▲總統蔡英文出訪非洲友邦史瓦帝尼。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文出訪非洲友邦史瓦帝尼，7日與隨行媒體茶敘時，被問及「非洲計畫」未來是否會交接給下一任總統，而這位總統是否會是民進黨參選人賴清德？蔡英文則說，不論總統是誰都要交接，她也預告，她會鍥而不捨，確保對方聽得懂。

由於蔡英文任內在非洲推動「非洲計畫」，這是她在非洲的重要外交政策跟主軸。她在媒體茶敘時，被問及未來是否會將此計畫交接給下一任總統，而這位總統是否會是民進黨的總統參選人賴清德？

蔡英文說，非洲計畫是她任內，對於非洲強化實質關係的計畫，當時的構想是因為，在這裡有很多僑胞有基礎，可以共同合作來發展，來跟非洲的實質工作。她笑說，總統在卸任時，本來就要交接，不論總統是誰，都要交接，她還特別預告，「我認為很重要事情，我都會交接，我是鍥而不捨的，我一定會交接，而且確保對方聽懂我在說什麼」。

對於非洲計畫，蔡英文說，這次出訪有這麼多政要願意出來支持，也是工作的一部分，非洲計畫希望一步步討論後，可以做得更有擴張性，所以希望外交部可以開始檢討，這次非洲計畫能進入下一個階段。

蔡英文說，做好檢討，下一任總統進來會比較能馬上接續，檢討時候也會廣納第一線僑胞意見，希望未來計畫可以更好，「不過，希望說，能夠讓它持續下去，是熟悉這些事物的團隊」。