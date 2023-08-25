嘉義民雄分局落實反詐騙 　前進村里社區發展協會加強宣導

▲▼ 防範「假檢警」「假交友」詐騙 民雄警揪村里長輩一同反詐 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

詐騙集團常找較無防備的長者下手，嘉義縣民雄警分局為提升民眾的反詐騙警覺心，與在地各村里社區發展協會共同舉行反詐騙宣導活動，讓長輩們了解現今詐騙的各種手法及情境，遭遇詐騙時才能冷靜思考，避免遭詐騙集團話術誆騙。



民雄分局8月成立「民雄打詐隊」，結合民間各界力量，公私協力推動各項防詐作為，並著重「識詐」面向，積極會同地方團體辦理社區聯繫會議及防詐宣導活動，針對高發詐欺犯罪手法及話術實施教育宣導，鼓勵民眾參與防詐議題，全面降低詐騙受害。



民雄分局表示，國內詐騙集團猖獗，尤其喜歡利用長輩白天一個人在家時刻，誘騙長輩交出辛苦賺來的錢財，民雄分局利用銀髮族聚會時間，宣導「反詐欺」法律觀念，提升銀髮族自我保護意識，現場也有發放反詐騙文宣，並以問答互動方式說明長輩較容易遇到的「假檢警」及「假親友」詐騙案例，加強年長者對詐騙手法的認識，避免遭詐欺集團利用，賠上自己的養老金。



警方也將整合鄉民代表、村里幹事、學校及地區性民間團體代表等，建立社區安全防詐群組，運用多元管道強化防詐宣導，提升反詐意識的普及率，拓展防詐反詐同溫層。



民雄分局長呼籲，家有一老如有一寶，應建立長者預防詐騙的知識，避免長輩成為詐騙集團眼中的肥羊，也提醒民眾應多注意周遭人、事、物，並多關心家人狀況，切記勿將個資傳送出去，也不要亂加陌生人的好友邀約，才不會讓詐騙集團趁虛而入，讓自己的荷包失血。