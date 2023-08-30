民雄分局攜手銀行、超商　共同打造防詐生態圈

▲民雄警結合銀行、超商，共同打造防詐生態圈 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣警察局民雄分局北斗派出所日前於民雄鄉雙福社區活動中心召開112年第3季社區治安會議，由所長駱靖頴主持，嘉義縣議員林淑完、黃啟豪、林岱杰、鄉民代表陳琮貽、雙福村長黃福元等人列席蒞臨指導，並結合民雄打詐隊、土地銀行、台中銀行、雙福郵局及統一超商愛樂門市、雙福村辦公室等單位，以多方機構夥伴關係連結社區資源、擴大打擊詐騙效能，以事先預防的方式，提出防詐預警性策略，提升民眾警覺心及敏感度，營造防詐生態圈，廣受地方熱烈迴響。

會議上民雄分局偵查隊向民眾解說常見「遊戲點數詐騙」、「假投資」、「假交友」等詐騙手法，並撥放警政署宣導影片，以建立民眾識詐知能，且與轄內金融機構、超商合作，落實「臨櫃關懷提問」及「超商聯防」機制，使渠等遇疑似詐騙案件能立即通報警方到場攔阻被害款項，全面降低詐騙受害。

民雄分局表示，近年來詐騙猖獗，為解決日益嚴重的詐騙問題，行政院升級推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，以「減少接觸」、「減少誤信」、「減少損害」等三大方式避免民眾受騙，因此民眾若遇到陌生人士傳送高額獲利之投資訊息，或收到不明來源訊息要求至便利超商購買遊戲點數時，應先保持冷靜並立即撥打「165反詐騙專線」或「110」向警方求證，以維護自身財產安全。