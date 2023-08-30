　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

民雄分局攜手銀行、超商　共同打造防詐生態圈

▲▼ 民雄警結合銀行、超商，共同打造防詐生態圈 。（圖／民雄分局提供）

▲民雄警結合銀行、超商，共同打造防詐生態圈 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局民雄分局北斗派出所日前於民雄鄉雙福社區活動中心召開112年第3季社區治安會議，由所長駱靖頴主持，嘉義縣議員林淑完、黃啟豪、林岱杰、鄉民代表陳琮貽、雙福村長黃福元等人列席蒞臨指導，並結合民雄打詐隊、土地銀行、台中銀行、雙福郵局及統一超商愛樂門市、雙福村辦公室等單位，以多方機構夥伴關係連結社區資源、擴大打擊詐騙效能，以事先預防的方式，提出防詐預警性策略，提升民眾警覺心及敏感度，營造防詐生態圈，廣受地方熱烈迴響。

▲▼ 民雄警結合銀行、超商，共同打造防詐生態圈 。（圖／民雄分局提供）

會議上民雄分局偵查隊向民眾解說常見「遊戲點數詐騙」、「假投資」、「假交友」等詐騙手法，並撥放警政署宣導影片，以建立民眾識詐知能，且與轄內金融機構、超商合作，落實「臨櫃關懷提問」及「超商聯防」機制，使渠等遇疑似詐騙案件能立即通報警方到場攔阻被害款項，全面降低詐騙受害。

▲▼ 民雄警結合銀行、超商，共同打造防詐生態圈 。（圖／民雄分局提供）

民雄分局表示，近年來詐騙猖獗，為解決日益嚴重的詐騙問題，行政院升級推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，以「減少接觸」、「減少誤信」、「減少損害」等三大方式避免民眾受騙，因此民眾若遇到陌生人士傳送高額獲利之投資訊息，或收到不明來源訊息要求至便利超商購買遊戲點數時，應先保持冷靜並立即撥打「165反詐騙專線」或「110」向警方求證，以維護自身財產安全。

ET快訊
山道猴「主角真的死了」？　作者現身全說　
蘇拉「小小一隻」強度仍巔峰！　風雨最猛時段曝
快訊／恭喜明道二度當爸！　曬女兒照報喜
快訊／鄧佳華被打槍　想加入民進黨「不可能」
死亡瞬間！　21歲騎士慘遭輾頭殞命
快訊／政大女等公車遭冷氣砸死！　補償金額出爐
花蓮男持霰彈槍狂掃！　他無辜被轟「滿身蜂窩血孔」
快訊／捷運淡水線突冒濃煙！　600乘客急換車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南保障開學安全又順暢　黃偉哲：強化學子用路安全

新北開學首日！林口警啟動護童勤務　加強校園安全巡邏守望

南投市獲市場攤舖優化計畫補助　2市場門面將大改造

開學首日！金山警啟動「護童專案」　加強取締校園周邊違停

民雄分局攜手銀行、超商　共同打造防詐生態圈

嘉義市開學日護童專案上路　提升見警率交通不打結

嘉義縣開學護童專案　同步婦幼及交通安全宣導

竹山正覺寺大士爺文化祭邀信眾齊聚祈福　活動獎品超豐富

開學囉！　南警啟動護童行動在校門口迎學童！

嘉義市烘焙「金(麥方ㄆㄤˋ)獎」　表揚優良烘焙業者

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

台南保障開學安全又順暢　黃偉哲：強化學子用路安全

新北開學首日！林口警啟動護童勤務　加強校園安全巡邏守望

南投市獲市場攤舖優化計畫補助　2市場門面將大改造

開學首日！金山警啟動「護童專案」　加強取締校園周邊違停

民雄分局攜手銀行、超商　共同打造防詐生態圈

嘉義市開學日護童專案上路　提升見警率交通不打結

嘉義縣開學護童專案　同步婦幼及交通安全宣導

竹山正覺寺大士爺文化祭邀信眾齊聚祈福　活動獎品超豐富

開學囉！　南警啟動護童行動在校門口迎學童！

嘉義市烘焙「金(麥方ㄆㄤˋ)獎」　表揚優良烘焙業者

不是過失致死！城中城奪46命　黃格格改依殺人罪判無期

Google與NVIDIA宣布擴展合作　成首批採DGX GH200公司

超夯「菠蘿電子菸」含毒！害買家上癮　無良製毒團海削362萬

快訊／《與神同行》男星宣布結婚！甜娶圈外正妹女友　婚禮進度曝

男遭爆打頭10分鐘趴路邊亡　狠同事：可能滑倒...二審判決出爐

NVIDIA股價創高　外媒：投資注意3大事

電豹女啦啦隊複賽20人名單出爐　李多慧將任決賽評審

曾文水庫蓄水率近8成　全台5水庫滿庫

開學日校門解禁！小一新生家長陪入校　校長化身「瑪利歐」迎新

陳佩琪爆柯文哲選上後要她到總統府當醫師　她打臉：非總統可編派

轎車違停！女騎士直直撞 擋風玻璃碎...人插進車內

地方熱門新聞

斗六市星展銀行一、二樓店面遭法拍

嘉義民雄大士爺祭9月5日登場

嘉義縣登革熱完成1053戶化學噴消

癸卯鷄籠中元祭　放水燈遊行登場

台灣小葉種紅茶優良茶競賽成績揭曉

蘇拉第二波陸上警報　高雄預防性撤離53人

嘉義縣長視察抽水站召開整備會議

台首大停招清算市府推校舍轉型

嘉義市烘焙「金(麥方ㄆㄤˋ)獎」表揚優良烘焙業者

南警啟動護童行動在校門口迎學童！

新北推廣八里文旦柚　果肉香甜Q彈多汁

嘉縣政風處攜手學生社團反賄選反貪腐

嘉義市運動縣市排行榜獲「公有場館友善之都」

嘉縣更新課桌椅換氣系統

更多熱門

相關新聞

民雄分局基層宣導反詐騙

民雄分局基層宣導反詐騙

詐騙集團常找較無防備的長者下手，嘉義縣民雄警分局為提升民眾的反詐騙警覺心，與在地各村里社區發展協會共同舉行反詐騙宣導活動，讓長輩們了解現今詐騙的各種手法及情境，遭遇詐騙時才能冷靜思考，避免遭詐騙集團話術誆騙。

婦人解定存急匯款300萬　行員報案阻詐

婦人解定存急匯款300萬　行員報案阻詐

新北蘆洲役男抽籤　警方趁勢宣導反詐騙「三要七不」

新北蘆洲役男抽籤　警方趁勢宣導反詐騙「三要七不」

食品賣場送泡麵　嘉市警大白熊教反詐

食品賣場送泡麵　嘉市警大白熊教反詐

「民雄打詐隊」成軍　 警民合作全面反擊詐騙

「民雄打詐隊」成軍　 警民合作全面反擊詐騙

關鍵字：

民雄分局反詐騙

讀者迴響

熱門新聞

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

《木曜4》集體離職導火線曝光！

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

蘇拉重回強颱T值狂飆！2條路恐夢魘再現

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面