關懷因公受傷退停役人員　林右昌致贈慰問金過中秋

▲內政部長林右昌關懷服役期間因公受傷退停役人員，並致贈慰問金(品)。（圖／內政部提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

中秋節即將到來，內政部7日舉辦「112年役路相伴-北區縣市袍澤情深座談活動」，部長林右昌關懷服役期間因公受傷退停役人員，並致贈慰問金，為與會弟兄加油打氣，同時對於提供生活協助、熱心發揮同袍情義的替代役役男，給予肯定。

林右昌今天出席活動時表示，目前全國服役期間，因公受傷人員計有643人，為關懷服兵役因公致身心障礙人員，除每年三節發給慰問金及生活安養津貼，照顧其基本生活外，也考量照顧家屬極其辛勞，從民國100年開始遴選具有醫療照護相關專長的替代役役男，到家協助陪同就醫復健、日常生活陪伴關懷等生活協助服務。

林右昌指出，「役路相伴」服務至今已經12年，已有20個地方政府，遴派1253位替代役役男，投入7萬1984服務人次，長期到家關懷服務及協助照顧140位受傷退伍人員的生活。他舉例，今天出席活動的替代役役男張仁豪，醫學相關科系畢業，平日除陪伴視障的賴姓弟兄就醫、復健、採買日常用品外，也運用醫學專長，提供醫療建議，熱忱服務負責的態度，深獲弟兄及其家屬讚賞。

內政部役政署強調，這次座談活動，由台北市政府承辦，並邀請服役期間受傷弟兄及家屬、保護弱勢團體代表、役政人員及生活協助替代役役男等約500人參加。其中，慈善團體財團法人明維教育基金會感謝受傷弟兄為國奉獻，每年將捐贈100萬元慰問金，另善心人士李柏逸也捐贈30萬元慰問金及用餐加菜金，為與會弟兄加油打氣。