PTT掀鳳梨酥內餡大戰「冬瓜還鳳梨？」　它贏了：好吃的很驚人

▲原PO發問，喜歡冬瓜餡還是鳳梨餡？（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

月底就是中秋節，不少人會選購中秋禮盒送親友，最受歡迎的莫過於蛋黃酥、鳳梨酥，但個人口味有差。就有網友好奇發問，比較喜歡「冬瓜餡鳳梨酥」，還是「鳳梨餡鳳梨酥」？貼文引發熱論，「好吃的冬瓜餡很驚為天人！」「唯一支持土鳳梨酥！」意外掀鳳梨酥「內餡大戰」。

有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「喜歡冬瓜餡的鳳梨酥還是鳳梨餡的鳳梨酥？」文中表示，「不知道從什麼時候開始，使用冬瓜做為內餡來做鳳梨酥，只有像XX山丘等少數店家，是使用土鳳梨作為內餡來做鳳梨酥，各位喜歡哪種內餡的鳳梨酥？」

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貼文一出掀論戰，「土鳳梨好吃太多了」、「喜歡冬瓜餡的～鳳梨餡的纖維好多」、「吃過土鳳梨餡就回不去了，覺得一堆店的冬瓜餡有一股化工味」、「當然是真鳳梨啊！冬瓜餡的不配叫鳳梨酥，應該正名叫鳳梨風味酥」、「冬瓜酥不要來亂」、「冬瓜的……口感比較好但太甜是缺點。」

其中，多數人其實比較愛冬瓜餡，「冬瓜才好吃」、「好吃的冬瓜餡很驚為天人」、「只想吃冬瓜餡，一直吃到鳳梨餡，拜託一邊改個名吧」、「果然冬瓜餡還是主流，土鳳梨纖維太多了」、「冬瓜才是正宗」、「冬瓜比較喜歡」、「冬瓜吧，吃習慣了。」

也有網友表示，「不如摻在一起做冬瓜鳳梨酥」、「喜歡有鹹蛋黃餡的」、「鳳梨比例>冬瓜的鳳梨酥，純的都不愛」、「唯一支持鳳凰酥」、「喜歡蔓越莓口味。」

有人則納悶，「冬瓜一直都有，土鳳梨才是莫名突然冒出來」、「最早就是用冬瓜餡，誰在跟你用鳳梨餡。」據了解，這要回溯到1970年代，當時台灣是全球第二大鳳梨出口國，在面對外銷量萎縮、大量鳳梨滯銷情況下，有漢餅業者開始想用鳳梨加工製成餡料。

但因鳳梨餡纖維較粗、酸度過高、口感不佳，而冬瓜是台灣農民稻田休耕期間的輪作農產品，全台各地有種稻米的地方，幾乎就有種植冬瓜，原料取得容易又經濟實惠，口感也較綿密細緻，因此在口味幾經改良後，業者便選用冬瓜搭配加入鳳梨、糖、麥芽，製成鳳梨冬瓜醬。

以冬瓜餡製作的鳳梨酥有冬瓜清爽口感，其實也被稱為冬瓜酥；以冬瓜餡混合鳳梨餡製作的鳳梨酥帶有鳳梨甜香，則稱為冬瓜鳳梨酥；以純土鳳梨製成的鳳梨酥，其酸度較高，又稱土鳳梨酥。