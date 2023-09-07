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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／明年義務役入伍訓得投擲手榴彈實彈　新制未納4個月兵

新兵手榴彈實彈投擲。（圖／軍聞社提供）

▲明年起志願役、1年期義務役在入伍訓時皆要實施手榴彈實彈訓練。（圖／軍聞社提供）

記者蘇晏男／台北報導

我國義務役2024年元旦起將恢復1年役期，陸軍司令部參謀長陳建義中將今（7日）表示，2024年入伍的志願役及1年期義務役新兵，在入伍訓時都要實施手榴彈實彈投擲訓練，而4個月役期的軍事訓練役，則未納入該規劃。

國軍目前使用的主力手榴彈是國造美規Mk2，根據政府採購網決標資訊，陸軍斥資3.72億委託中科院生產Mk2手榴彈，總數24萬枚，換算每枚約1550元，2024至2028年執行。另送至立法院的明年度國防預算書顯示，陸軍將於2024年至2026年花費逾10.29億元向美採購M67手榴彈。

國防部7日上午舉行例行記者會，採購手榴彈議題受矚。媒體詢問，生產M67手榴彈的技術不高，國內兵工廠應有生產線存在，為何陸軍還要向美採購？而Mk2是一戰後期所設計的手榴彈，為何陸軍要購買這麼老式的手榴彈？

陳建義回應時透露，因應2024年義務役跟志願意入伍訓練都要實施手榴彈實彈投擲，所以為了滿足該需求，委託中科院製造Mk2手榴彈「引信」的部分，並非採購新的Mk2手榴彈，以滿足實彈投擲跟訓練的安全性需要；至於向美採購M67手榴彈，則是要補充彈藥存量。

媒體追問，不管入伍的志願役或義務役新兵，都要投擲手榴彈實彈嗎？4個月軍事訓練役是否也需要？陳建義說，目前成功嶺實施新制的8周強化入伍訓練，針對2024年入營的志願役跟義務役，在入伍周期裡，從基本動作到手榴彈爆炸原理與諸元、安全規範，來做循序說明，並實施實彈投擲，而軍事訓練役則沒有納入明年這規劃裡。

陸軍委託中科院更換現有Mk2手榴彈的引信，每枚單價約1550元，價格與M67手榴彈的國際市場平均成本約45美元（約新台幣1379元）差不多，媒體因而質疑陸軍是否被中科院「框了」？陳建義說，現有Mk2手榴彈一定有存量，雖然未屆壽，但在兼顧安全性下，才委託中科院產製引信，其成本跟獲得期程是陸軍考量因素，畢竟須考慮越快速獲得跟戰備需求。

軍備局獲管處副處長林文祈上校則說，兵工廠生產M67手榴彈是沒問題，而陸軍採購的是Mk2手榴彈引信，國軍會依照整體需求，做最有效益的規劃，來落實相關採購作業。

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