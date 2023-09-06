中秋送禮制霸親友圈「就是要海尼根」酒爐禮盒吸睛

圖文／海尼根提供

海尼根延續今年慶祝150周年，趁著中秋，「就是要海尼根」中秋烤肉禮盒組也在全聯獨家上架，同期各大通路另有許多限時優惠活動，像是烤肉該有的瓶蓋椅、摺疊桌、裝帶肉類、海鮮、冰涼啤酒不可或缺的多功能保冰袋。團聚歡樂只有配備齊全，那才叫一個完整，更Chill也更盡興！

這個中秋你還在送糕餅果乾？看準中秋烤肉全民運動，海尼根今年特別在全聯福利中心獨家推出中秋烤肉「酒爐禮盒」內含4入經典海尼根710ml特大罐裝，還附上烤肉爐、烤網，及烤肉夾，組合價499元，盒裝方便攜帶，特適合三五好友野營賞月把氛圍感拉滿！

有了烤爐，你肯定還需要桌椅，就這海尼根也準備好了，即日起至7-11統一超商購買經典海尼根或海尼根Silver星銀啤酒指定包裝，就可用199元加購限量海尼根星潮摺疊桌或海尼根星巧瓶蓋椅，瓶蓋椅共有白色及綠色兩款，不僅瓶蓋造型可愛、重量輕巧，收納也非常方便。

夏夜涼爽，吃著烤肉，當然要冰冰涼涼的啤酒來搭配！保冰袋你怎麼會嫌多？尤其這款150周年限定款多功能保冰袋，就算不拿來當保冰袋，平時拎著購物上路也是潮到不行。加上容量大，啤酒和食材同時入袋也沒問題！而且這款保冰袋很好獲得；於指定通路買海尼根經典原味滿499元，就可直接帶回。遠程出遊，也能隨時喝到沁涼清爽的海尼根。