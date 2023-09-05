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造假被抓包！王浩宇大讚蔡英文版國軍營舍　竟是旅社宣傳照

▲▼造假被抓包！王浩宇大讚蔡英文版國軍營舍　竟是旅社宣傳照。（圖／翻攝「鶴宮寓」官網）

▲高雄旅社官網的房型宣傳照，與王浩宇說的「蔡英文版國軍營舍」一樣。（圖／翻攝臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨桃園市前議員王浩宇日前發文大讚，總統蔡英文任內對國軍營舍進行翻修改善，並酸國民黨時期的舊設施。然而，網友卻抓包王浩宇發出的圖是高雄某旅社的宣傳照片，讓王浩宇5日發文道歉並聲稱誤用照片，「不過，蔡英文從執政到現在，已經改善了50%以上志願役的居住環境，這是不可否認的事實，也是過去馬英九時代沒有做到的事。」

臉書粉專「歷史哥澄清唬」5日發文表示，「小英的示範軍營照片怎麼跟旅社照片那麼像呢？ #認吱作戰」，並附上王浩宇的發文截圖及旅館照進行對比，發現根本一樣，讓許多網友直呼「真的很愛騙耶！不騙會死喔」、「連作假都不會做功課」、「笑死，軍官都沒睡這麼好」、「天下無難事，只要敢騙人」。

據了解，王浩宇使用的照片，是高雄美麗島站周圍旅館「鶴宮寓」的「寢台列車」房型。

▲▼造假被抓包！王浩宇大讚蔡英文版國軍營舍　竟是旅社宣傳照。（圖／翻攝臉書）

▲歷史哥抓包王浩宇使用高雄旅社的圖。（圖／翻攝臉書）

對此，王浩宇5日也發文表示，蔡英文執政後，確實積極投入國軍營舍改造案，但他搜尋圖片時找到錯誤照片，因此原文已刪除並在此道歉，；他話鋒一轉又說，「不過，蔡英文從執政到現在，已經改善了50%以上志願役的居住環境，這是不可否認的事實，也是過去馬英九時代沒有做到的事。」

王浩宇表示，國軍全新營舍比較重視個人空間，也希望營造家的感覺，「無論如何，都已經比過去國民黨執政時間改善許多，也希望國民黨所謂的關心國軍，不要只是口號，要真的有行動。」

網友看完紛紛留言，「笑死，真的逗樂我了」、「還好你顏色對了，要不然就被起訴了」、「可憐啊」、「國民黨時期養多少軍隊，現在養多少軍隊？帳能這麼算？」「如拿50年前的照片比一比…有夠無聊」、「你怎麼老是學不乖！又再製造假新聞、假圖片，被抓到才再那喊冤」，王浩宇則回應「我發幾分鐘就刪掉了」、「那請問重點是國民黨有沒有改善啊？重點是有沒有做」、「本來就是找錯圖片，但是國民黨就是沒做啊」。

▼王浩宇道歉文如下。（圖／翻攝臉書）

▲▼造假被抓包！王浩宇大讚蔡英文版國軍營舍　竟是旅社宣傳照。（圖／翻攝臉書）

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