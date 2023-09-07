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社會 社會焦點 保障人權

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名父親不滿另一名開著賓士的媽媽為了接送幼兒園的孩子上課方便，逆向開到幼兒園門口，父親上前指正媽媽的錯誤引起口角，甚至在離開的時候，這名父親還站在媽媽的車前阻擋，而媽媽也不甘示弱「撞」了他，並放話「你被我撞真的剛好啦！自己要站在我車前面，可憐。」

▲▼賓士爆乳媽逆向被po網爆料　疑本尊回嗆「撞死你了嗎」。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲新竹一名女子因逆向與人發生糾紛。 （翻攝新竹爆料公社，下同）

父親氣得將影片PO到臉書社團「新竹爆料公社」，痛批「社會上就是有這種人，逆向停車完全將幼兒園的孩童安全置於不顧，昨日這位太太的先生也是這樣逆向停車，好心提醒她先生這樣是不正確的行為，今日換太太變本加厲，還說她故意的，說我好幾次（也才昨天看不下去跟她先生講一次），要我叫警察來，開車撞我，還沒等警察來就跑了。」

兩人的爭執在網路上引起討論，也引起警方的留言，轄區樹林頭派出所表示，獲報後即派員趕往現場，惟警方到場已無影片內違規之行為，若認有相關權益受損部分可至派出所循報案程序處理。

警方說明，取締各項交通違規一直是該所勤務重點，同時亦將針對該處違規停車行為加強取締。

▲▼賓士爆乳媽逆向被po網爆料　疑本尊回嗆「撞死你了嗎」。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼女子想要開車離開，但是男子站在前面阻擋，後續又引發「開車撞人」爭議。

▲▼賓士爆乳媽逆向被po網爆料　疑本尊回嗆「撞死你了嗎」。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼賓士爆乳媽逆向被po網爆料　疑本尊回嗆「撞死你了嗎」。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲網友搜出疑似賓士媽的回嗆貼文。

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