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社會 社會焦點 保障人權

為500元吊帶褲！女高中生被扒衣摑掌　「帳號被盜」霸凌少女爸道歉

▲▼「帳號被盜…出現誤會」　南寮霸凌少女爸：替女兒向社會道歉。（圖／翻攝網路）

▲南寮霸凌案，其中一名少女的父親在臉書向社會大眾道歉。（圖／臉書翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹南寮29日發生一起霸凌事件，一名女高中生因為一件500元的吊帶褲，遭一群人霸凌，由於影片在網路快速發酵，引起社會大眾震怒，警方也將相關11人移送。但31日網路流傳一篇疑似霸凌少女父親的聲明引起群眾反彈，事隔1日，這名父親終於在臉書坦承錯誤，表示自己帳號被盜引起誤會，之後會親自帶女兒找被害人道歉。

爆料人一開始表示，被害人向霸凌少女借了一件500元的吊帶褲，被誣陷弄壞要求賠償5000元，少女賠不出來才被霸凌。但之後一篇自稱是XX爸爸的聲明卻表示，外界不清楚始末，暗示事件另有隱情。

只是這篇疑似霸凌少女父親的聲明言詞過於強勢，反稱「被害人因為太白目才會挨揍」、「你們感(敢)動我女兒一根寒毛，我每一個我都會把你們抓出來，我就不相信，現在的屁還會有什麼作為，有本事直接來找我，外面打聽一下，我在找人沒有我找不到了(的)。」聲明一出再犯眾怒，甚至引起肉搜。

▲▼「帳號被盜…出現誤會」　南寮霸凌少女爸：替女兒向社會道歉。（圖／翻攝網路）

▲▼其中一名少女在班群大聊事件經過，但有同學看不下去，截圖曝光。

▲▼「帳號被盜…出現誤會」　南寮霸凌少女爸：替女兒向社會道歉。（圖／翻攝網路）

今(1)日一早，這位爸爸在臉書貼文道歉，坦承自己教導無方，同時表示，因為「帳號被盜，導致出現了一些誤會」，將待事件釐清後，親自帶著女兒向被害人道歉、賠償、和解。

據了解，這起團體霸凌不只引起社會關注，也對幾位當事人的人生產生了巨大影響，除了要面對後續司法的調查、少年法庭訓誡，其中幾人在開學的第一天(昨日)就已經辦理休學，有認錯態度良好的孩子，在家長的陪同下主動前往學校說明始末、接受輔導，但也有依然故我的孩子，在班群裡表示「他說我們很過分，但我們不覺得」、「而且豪門標題說是我們勒索，但明明是他欠錢不還」。

對於在班群裡不適當的發言，經學校調查，該名學生在開學後第一天就辦理休學，並未實際就讀，猜測可能是學生們自己創的班群，得知這件事後，校方立即啟動相關輔導，導正學生正確的價值觀。此外，校方也聯絡到目前中輟的被害人，以關懷的方式勸說回校進行心理輔導。

▲▼「帳號被盜…出現誤會」　南寮霸凌少女爸：替女兒向社會道歉。（圖／翻攝網路）

▲少女不認做錯，理所當然認為是對方欠錢不還，目前校方已介入處置。

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