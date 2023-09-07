被前獄友戴綠帽！光頭男毒駕原因曝　釀2死1傷...判決明早出爐

記者許權毅／台中報導

台中光頭毒駕男釀2死案，今（7）日在台中地院國民法官審理，原預計將成為台中地院首件完成判決案例，不過在時間因素下，審判長唐中興決定明早9時進行科刑辯論、宣判。對於毒駕原因，劉在庭上自稱是「被前獄友戴綠帽」才會相隔19年吸毒，事發當下「不曉得撞上人」，是警方找上門後才知道。

▲台中一名劉男今年初毒駕上路，撞死2人，今日國民法官開庭，預計明早再進行宣判。（圖／ETtoday資料照）



回顧本案，劉嫌有多次酒駕、毒品前科，駕照也早就被吊銷。今年1月14日19時許，劉嫌先在家裡吸食安非他命，隔（15）日毒駕、無照上路，劉嫌先是與人發生碰撞，擔心對方報警後，擔心違法情事曝光，在台中東區開車瘋狂亂竄，最後在東光園路上闖紅燈，撞上3人，造成2死1傷，劉嫌棄車徒步逃逸，躲藏在朋友家中，同日22時許被警方逮捕，被檢方依毒駕致人於死等罪嫌起訴。

劉嫌在庭上稱，自己在10多歲就曾吸食毒品，但是已經相隔19年未曾碰毒，今年1月14日，因為得知同居女友與以前的獄友在一起，感覺到被背叛，女友還不斷騷擾自己的媽媽，鬱悶之下，才會再度吸食安非他命，加上多天沒有睡覺，精神恍惚、狀態不佳。

劉嫌表示，吸食完安非他命後隔天，在復興路上追撞一名游姓男子，游男稱要報警處理，但是因為害怕毒駕、無照被發現，才會肇逃。劉嫌說：「我好說歹說，但是他堅持要報警，才因此慌張、害怕，開始不正常駕駛車輛。」

檢警搜集證據，發現劉嫌駕車在東區亂竄，闖10處紅燈、5次逆向，最後在東光園路與振興路口撞上葉男與連姓姊妹，造成2死1傷慘劇，且經抽血檢驗，發現劉嫌體內安非他命與甲基安他非他命數值超標18倍。檢察官張凱傑痛批，劉嫌在路上狂竄，早就造成公共危險的事實，當時還有一名行人差點被撞上，所幸跳開，才沒發生另起悲劇。

劉嫌說：「當下與車輛發生碰撞後，認為毒駕會再度入獄，想起曾經進出監獄7、8次的經歷，才會感覺害怕逃逸，心都亂了，感覺病情發作，對不起，我不會講，我沒有看到機車，只知道有碰撞到東西。」劉嫌也說，是直到警方找上門，跟他說闖了大禍，才知道造成2死悲劇，全數認罪。

本案審判長唐中興，原本預定在今日完成選任國民法官、審理以及宣判，力拚要在1日內審結，成為台中地院首件完成的國民法官案，不過今日自14時許正式開庭，時間因素下，決定在17時休庭，明日9時進行科刑辯論、宣判。