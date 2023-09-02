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社會 社會焦點 保障人權

9kg大橘貓坐路中被輾斃！冷血撞貓畫面曝　他怒：根本惡意行兇　

記者陳凱力／新竹報導

8月26日深夜，新竹市南大路672巷中，一隻高達9公斤的大橘貓，慘遭機車騎士輾壓，器官破裂內出血慘死。愛貓人士不捨浪貓無辜慘死，自己進行蒐證調查，發現當時的街道光線良好，且大橘貓重達9公斤，騎士根本不可能沒看到，懷疑騎士是惡意撞貓，而且根本完全沒有剎車，已經帶著相關證據前往警局報案。

新竹市浪愛傳遞協會理事長邵柏虎表示，事發的南大路672巷道路是一條筆直的巷弄，晚上視線非常亮，大橘貓的體型甚至超過了小型貴賓，更接近柴犬、法鬥，所以正常情況下，根本不可能沒看到。 

▲▼9公斤大橘貓坐中央遭急駛輾斃　他拿畫面緝凶：根本惡意行兇。（圖／邵柏虎提供）
▲監視器畫面拍下，騎士在未減速的情況下直接輾過大橘貓。 （圖／邵柏虎提供，下同）
▲▼9公斤大橘貓坐中央遭急駛輾斃　他拿畫面緝凶：根本惡意行兇。（圖／邵柏虎提供）

▲9公斤的大橘貓體型不小，幾乎和中型犬差不多大。

因有網友指控這些愛貓人士，為什麼不把大橘帶回家。邵柏虎也解釋，並非所有的浪貓都適合被圈養，這隻大橘從小就是自由長大，曾有附近的住戶想要收編帶回家，沒想到大橘受不了密閉有限的空間，竟然一直狂躁抓門，產生憂鬱症。

邵柏虎也提到，如果今天是動物突然衝出來，因而被撞當然無可避免，但是就監視器畫面來看，大橘在騎士之前就一直待在那，騎士根本連避都沒避、閃都沒閃，更未減速直接輾壓急駛離去，完全不是「無可避免」的情況，動物雖不是人，但也是一條生命，不應該理所當然肇事離開。

他說，「很多人可能不知道，如果明知有動物在那，還惡意輾壓致死或殘缺，會涉及動保法的刑事責任，全案我已協助通報主管機關調閱監視器抓人，也歡迎有關鍵畫面或其他事證，請提供給我來處理」。

▲▼9公斤大橘貓坐中央遭急駛輾斃　他拿畫面緝凶：根本惡意行兇。（圖／邵柏虎提供）
▲報案人指稱，騎士輾過大橘後，大橘躲在附近的防火巷，但是仍然傷重死亡。

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9kg大橘貓坐路中被輾斃！　冷血畫面曝

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