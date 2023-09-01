獨／女兒霸凌遭肉搜！害家被撒冥紙+丟鞭炮　父求：給改過機會

記者陳凱力／新竹報導



新竹南寮霸凌事件中其中一位少女的父親被冒名發文，還在四處跟網友對嗆，造成當事人身心俱疲，兩日來接了不下百通騷擾電話外，還有民眾開著車到他家門口丟鞭炮、撒冥紙。父親說，孩子做錯事，他們會承受，面對網友丟鞭炮挑釁的行為，也沒追究，只是祈求網友，不奢求原諒，「但是請給我們一個改過的機會」。



▲南寮霸凌案的其中一位少女家，今日清晨遭撒冥紙。（記者陳凱力翻攝）



今（1）日凌晨4點多，屋外突然傳來劈哩啪啦的鞭炮聲響，一陣接一陣，少女的父親說，直覺就是真對他們家的，因為周邊鄰居沒有會需要鞭炮的，家門前的路一般外人也不會經過。

看到監視器畫面中一輛又一輛的車子，先是在家門口「路過」，沒多就再回到門前就開始丟鞭炮了。只是當他和妻子跑出門口，挑釁者早已張揚而去，只留一地鞭炮紙屑、撒得到處都是的冥紙，以及被鞭炮點燃的雜物小火。

▲炸開的鞭炮點燃門口的雜草，引起小火光，還好當時他們還未入睡，聽到聲音後即時搶救。（圖／記者陳凱力翻攝）



為了處理孩子的事，還有每5分鐘一通的惡作劇電話，少女的父母幾乎沒睡，才在鞭砲一發出聲響時立刻發現，即使滅火，不然家門口的雜物一旦引發火勢，後果不堪設想。

對於遭冒名到處嗆聲一事，父親說，自己的工作類型屬於要接觸很多人，電話和公司名稱也很容易找到，有心人要利用非常簡單，但是以常理思考，正常人如果要嗆聲，會拿自己的事業前途開玩笑嗎，而且這份工作是養家活口的唯一方式，怎麼可能到處留電話、用真名去挑釁網友?

至於被丟鞭炮、撒冥紙一事，父親也未要求警方成案，他說「算了，做錯事，要認」。

▲對於惡作劇一事，父親感到頭痛又困擾，但依然沒有提告對方。