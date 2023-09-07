新北副發言人胞弟欠70萬！遭轟腦槍殺棄屍　25歲兇煞請5律師辯護

記者陳以昇、劉人豪／新北報導



新北市政府張姓副發言人的胞弟因有債務糾紛，今年5月遭25歲姚姓男子槍殺，並將屍體裝進透明收納箱，與共犯梁姓男子載往五股山林中棄屍，新北地檢署今（7）日依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人罪及遺棄屍體罪起訴姚男，梁男涉遺棄屍體罪部分另案偵辦。

▲張男遭好友槍殺，他親哥是新北市政府副發言人。（圖／記者陳以昇攝）

回顧此案，張姓男子自9日出門後失去音訊，父母察覺不對勁隨即報警處理，隨後在五股山區找到張男屍體，後腦有明顯槍孔，疑似遭槍殺後棄屍，警方循線逮捕姚男、梁男。姚男供稱和死者是加油站的同事，日前張男因父親玩股票失利，向姚先借20萬，後來再借50萬週轉。

▲姚姓兇嫌（左）與張姓死者（右）是6年好友，竟痛下殺手。（圖／記者陳以昇翻攝）

5月9日晚間6時許，張男又到姚男位於登林路的家，要再借50萬，姚男不答應，雙方起口角，姚男拿槍朝張男後腦勺開槍，姚男事後用棉被裹屍裝在透明收納箱，再與共犯梁男一同開車載屍到五股區外寮路丟棄。

▲張男屍體被棉被包裹丟到山下。（圖／記者陳以昇攝）

死者張男為新北市副發言人親弟弟，也有目擊者看到副發言人於事發後，急急忙忙前往警局關心。張男遺體被找到時，副發言人還有到現場關切。

起訴書指指出，姚男2017年18歲時，就從綽號「土狗」的男子取得手槍以及數顆子彈，2023年5月使用該槍枝，站在張男後方朝後腦開槍，張男當場頭部中彈死亡，隨後用LINE找梁男協助棄屍，事發後還找了5名律師(2名已解除委任)協助辯護。新北地檢署今依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人罪及遺棄屍體罪起訴姚男，梁男涉遺棄屍體罪部分另案偵辦。

▲姚男（白外套）找共犯載屍。（圖／記者陳以昇攝）