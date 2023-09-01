獨／少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

記者陳凱力／新竹報導



新竹南寮霸凌事件爆發後，幾位主角被網友肉搜起底，網友紛紛要求少女的父母們出來道歉，其中一名少女的父親慘遭網友惡作劇，一日湧進數百通惡作劇電話，更有網友到當事人家撒冥紙、丟鞭炮，少女的父母親也在今日，除了鄭重澄清網路的發文不是自己外，也鞠躬向被害少女及社會大眾道歉。

▲新竹霸凌少女的父親澄清，網路上嗆聲真的不是他本人，同時公開向被害人以及社會道歉。（圖／記者陳凱力攝，下同）



事後傳出，霸凌者的父親還在網路上發文，表示被害人是「因為太白目才會挨揍」，更嗆聲若有人敢動其女兒一根寒毛，「我每一個我都會把你們抓出來」，此言論再度掀起大眾怒火，該少女父親也遭肉搜，個資、姓名、電話甚至工作場所全部曝光。而他今天接受《ETtoday新媒體》專訪時表示，自己前幾天都在外地工作，工作時間雙手完全騰不出空來，根本不可能上網留言嗆聲。

父親坦承孩子做錯事，說因為自己教育失敗，非常抱歉，一定會負起該負的責任，由於案子已經進入調查階段，會等到調查告一段落，親自帶著女兒上門賠罪。

▲從昨日開始，少女家不斷受到騷擾。

記者實地觀察，少女的家庭環境並不是很好，父親不善於表達，事發之後他一日接了近百通電話，還有徹夜上門鬧事的，幾乎幾夜無休，他神情疲憊一一向關心的友人解釋，對於被栽贓引起網友趕盡殺絕，幾乎快哭出來的表示，「真的不曉得網路這麼恐怖」。

而少女母親證實，女兒在幾個月前，曾經遭已經休學的學姊霸凌，當時學姊抓著她的頭髮對她呼巴掌，女兒回來不敢跟家長說，她們只覺得孩子怎麼突然變的安靜乖巧，直到看到女兒被霸凌的影片才知道。

少女母親說，女兒事後一直排斥上學，幾乎都請假在家，也沒有什麼同學好友。29日當天，其中一個少女約女兒去她家吃飯，事後影片爆發，她更是震驚，女兒怎麼從被霸凌的人成為霸凌者。

事後她詢問女兒才知道，原來這幾個月來，對方一直在外造謠她是小三，還多次嗆女兒「妳是不是想再被霸凌一次」、「妳是不是想被打」，由於曾遭霸凌，造成女兒人際關係嚴重退化，同時自我防衛意識非常敏感，對方的挑釁實在是二度傷害，29日當天看到別人動手、旁人起鬨，女兒才忍不住加入。

父親說，他們沒有要卸責的意思，從頭到尾都跟孩子說「做錯了，要勇於面對」，但他們更驚恐的是，女兒繼被害者後成為加害者，再加上事件發生後網友的肉搜報復，幾乎是惡的無限循環，後面他們真的不知道該怎麼辦，氣憤、心疼又迷茫。

少女的父母今日也在記者的鏡頭下正式道歉，他說，孩子錯了就是錯了，這幾天她們也在深刻檢討，除了向社會道歉，也會親自帶著女兒向少女道歉、和解甚至賠償。