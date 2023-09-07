2派人馬約他公司前談判！　直播主暴氣「拿球棒飆國罵」制止

記者唐詠絮／彰化報導

彰化2名20多歲直播主疑似因為互有嫌隙，昨天深夜撂人相約到彰化市一名施姓直播主的公司前談判，爆發肢體衝突，施姓直播主暴氣，當場拿起球棒教訓兩人，結果被網友狂酸「大欺小」。施姓直播主今天澄清指出，該兩名直播主糾紛與他無關，他只是出面制止，希望雙方不要透過吵架來炒作，進而大蹭流量。

▲彰化直播主談判口角衝突。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

據了解，這起直播主之亂發生在6日深夜11時許，2名直播主原是好兄弟，共同在南彰化開直播，雙方後來因為鬧意見拆夥，其中一人另起爐灶，到彰化市施姓直播主的公司借用場地直播，雙方人馬約有11人，昨晚(6日)相約在施姓直播主的公司前談判。

根據現場影片顯示，２名直播主一言不和，爆發口角肢體衝突，朝人揮拳，再用腳襲下體，此時，彰化市直播主得知後暴氣，立即衝到現場，怒罵「直播、抖音不好好做」、「來我公司打架、你啥小」，還飆國罵「破格」、「幹XX、老X掰、臭X掰」，還拿起公司平日放在金紙桶裡的黑色球棍示警，一旁還有人拿出另一球棍朝另一人狂打，還發出敲擊到金屬的清脆聲音，不久便一哄而散。

▲彰化直播主談判口角衝突。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

事後有網友看到影片認為是施男在糾眾鬧事，遭到網友狂酸，他也因此在網路直播澄清，是對方侵門踏戶到他家前鬧事，此事跟他沒有關係，彰化警分局泰和派出所指出，民眾有打電話到派出所報案，警方趕到現場，發現是另外2名直播主，因商業糾紛爆發口角糾紛，事發原因有待進一步釐清，但據了解，雙方都不打算提告。