參選到底！應曉薇諷鍾小平「議員選到快落選」　喊話黨提名別黑箱

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市中正萬華立委提名人選至今仍未喬定，外傳6日黨中央的中常會將宣布由議員鍾小平出線。對此，昨日宣布將報備參選的議員應曉薇，6日上午受訪表示，「那不是叫黑箱作業嗎？我覺得這個黨實在是超好笑」：她也重申參選到底的決心，還諷刺鍾小平三進三出國民黨，「你提名一個議員選到快落選的人，然後滿街被貼布條？」她喊話黨主席朱立倫，要看到他們規規矩矩、努力做事的人，自己就是驕傲的國民黨員。

▲應曉薇宣示參選立委。（圖／記者宋良義攝）



「那不是叫黑箱作業嗎？我覺得這個黨實在是超好笑。」應曉薇6日受訪時說，黨中央要提名誰光明正大一點，偷偷摸摸的，然後被提名的人要說不知道，但卻天天泡在組發會喝咖啡，「我也習慣這個黨了啦，我就是堅持做自己，堅持做對的事情，我就是規規矩矩的國民黨員，依規定我有我自己參選的權益，所以我就是很興奮，謝謝大家的祝福，我已經報備參選中正萬華立法委員」。

而針對外傳黨中央將在下午提名鍾小平，應曉薇說，比較擔心這樣提名方式，這個黨不是會一直被栽贓黑箱作業黨嗎？就她個人而言，她是更合法的立法委員參選人，也呼應黨中央，是朱主席說的要非綠大聯盟，「所以我覺得還好，我覺得，我實在不好意思這樣講，你提名一個快落選的人然後滿街被貼布條，實在覺得很好玩」。

至於若堅持參選到底，是否會面臨黨紀處分？應曉薇表示，她就是因應要非綠大聯盟，「如果今天侯友宜去跟柯文哲搭配選總統副總統，那你要處分侯友宜嗎？這邏輯我都聽不懂」；她表示，應該要把黨規說好做好，而且報備參選在國民黨是常有的事情，「我是中評委，我就是規規矩矩做事情」。

應曉薇說，她覺得很奇怪的是，一個立委初選的民調、要提名誰，連個電話都沒接到，所以她也謝謝很多中常委打電話來笑說，這樣的中常會不知道要幹什麼，所以決定拒絕出席，「他們認為這樣的提名沒有意義，丟臉」。

「我基本上我就是會選到底，這是應該有的態度。」應曉薇說，她今天比任何人被提名更有正當性，而且規規矩矩，希望朱主席知道她多努力、沒有做錯過事情，「有些還三進三出國民黨，我們就是規規矩矩，我就是驕傲的國民黨員，我所做的每件事情都依主席指示要非綠大聯盟，我如果不出來我怎麼對得起非綠大聯盟的朋友？」

而是否要跟鍾小平協調？應曉薇說，「我覺得都ok」，當市黨部的民調出問題、最後交給黨中央決定，不是重新做民調就是直接徵召，而她過去挺韓冰，如果徵召寒冰她覺得很好，但卻從此無音訊，「所以我覺得只是完全看不懂，如果害我每天要在外面跟人家解釋這不是黑箱作業，今天情何以堪？我就覺得很像黑箱作業」。