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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳吉仲點名要告徐巧芯　媒體人喊：我很確定農業部會輸

▲農業部長陳吉仲親上火線說明與超思公司的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳吉仲親上火線說明與超思公司的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對超思公司爭議，農業部長陳吉仲6日出面說明與其的合約內容，並點名前立委邱毅與國民黨立委參選人徐巧芯不斷抹黑，他今天就會提告。不過，資深媒體人謝寒冰認為，徐巧芯的部分，農業部一定輸。

謝寒冰表示，陳吉仲記者會上說，邱毅誣陷他跟超思負責人老公熟識，而徐巧芯指控政府進口蛋謀財害命，要對兩人提出告訴。邱毅的部分很難說，但徐巧芯的「我很確定農業部會輸」。

徐巧芯則說，2022年選舉的時候陳吉仲被多次指控抄襲，他氣噗噗要提告，結果如何？這次他又為了護航超思，使出一樣的假動作，「要告來告，奉陪到底。我高興都來不及」，他承認農委會在超思的採購上支出了三億多，明明從關稅、營業稅、到岸價格、釋出價格的價差都由政府支出而非廠商，仍然嘴硬不承認這是「補助」，上法庭正合她意，因為她會要求農業部提出更多資料，包含每一批超思的蛋到貨的時間點，以及畜產會付款的時間點，以及每一批超思的蛋的價格，另除了要求超思的負責人出面說明，但她只佔股權比例0.2%（1000元），所以要問背後的真正股東到底是哪號大人物，我要請真正的藏鏡人出來說明。

徐巧芯也提到，6月28日巴西禽流感爆發以後為何政府沒有立即的動作暫停購入巴西蛋進口，一直等到八月驗出藥殘才停止下單？畜產會付款給超思是向農業金庫借款，可能違反《銀行法》32、33條，她都會要求提供相關部會出示畜產會擔保品，把追查農業部到現在都沒有說清楚的事。

對於各界對超思公司的質疑，陳吉仲今說明，超思公司總共進口8814萬顆雞蛋，平均到岸價格5.42元，整個採購過程超思必須墊付雞蛋貨款4.78億元、關稅1.43億元、營業稅0.31億元、報關費用0.17億元等共6.69億元。巴西進口蛋到岸後，以平均產地價格每顆4.29元平價售出，中央畜產會支出費用包括雞蛋貨款、相關報關費用等共7.07億元，扣除雞蛋售出後收入3.78億元，畜產會真正支出是3.29億元，但其中有1.74億元是國庫稅金受入，扣除後政府真的支出的只有1.55億元，平均每顆雞蛋吸收價差僅有1.76元，但卻有效解決雞蛋黑市、消費者買不到蛋的難題，進口效益很大。

陳吉仲指出，在雞蛋專案進口合約中，超思公司需先代墊採購貨款、關稅、營業稅、報關費用，並先支付管銷費用（包含貸款利息、匯兌損失、人事費用、產品責任險等），中央畜產會確認貨品後，超思再向中央畜產會請款採購雞蛋的款項和關稅等報關費用，並提出付款證明實支實付才能請款報關費用，而管銷費用可請領的上限為採購貨款的8%。而政府吸收的就是包含關稅的報關費用和管銷費用，整份合約沒有圖利廠商的空間。

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